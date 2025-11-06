Учені пов’язали погіршення пам’яті із жиром на талії

Зайва вага шкодить здоров’ю / © Pixabay

Зайвий жир в області талії може підвищувати ризик погіршення пам’яті та концентрації у жінок після менопаузи.

Дослідження, опубліковане в журналі Menopause, показало: учасниці з високим співвідношенням талії до стегон демонстрували найгірші результати когнітивних тестів — навіть за нормальної ваги та прийому гормональної терапії.

Як зазначають автори, вісцеральний жир, що накопичується навколо внутрішніх органів, запускає хронічне запалення та знижує чутливість до інсуліну, а падіння рівня естрогену після менопаузи посилює негативний вплив на мозок. Ці процеси зачіпають області, що відповідають за увагу та пам’ять, прискорюючи вікове когнітивне зниження.

Докторка Моніка Крістмас, співавторка дослідження, наголосила, що профілактика метаболічних змін до настання менопаузи є ключем до збереження не лише фізичного, а й розумового здоров’я жінок.

Раніше учені назвали напій, який врятує від наслідків малорухливого способу життя. Більше про це читайте у новині.