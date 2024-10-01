Учені пояснили, чому людям за 50 обов’язково треба пити каву щодня

Ранковий напій може не лише бадьорити й піднімати настрій, науковці довели, що він має вкрай корисну властивість для людей зрілого віку.

Вчені провели дослідження та виклали його результати у журналі Frontiers in Nutrition. Виявляється, ті люди, які п’ють каву, захищаються від утрати м’язової тканини. Розповідаємо, як кава допомагає припинити процес утрати м’язів у людей за 50, які продукти сприяють нарощуванню м’язової тканини.

Як кава допомагає від утрати м’язів: дослідження вчених

З 2011 до 2018 року науковці зібрали дані про стан здоров’я 10 тисяч американців віком від 50 років. На підставі інформації експерти зробили висновок, що кава запобігає розвитку саркопенії. Це захворювання опорно-рухового апарату, через яке знижується м'язова маса, сила і працездатність людей у міру їхнього старіння. Вчені довели, якщо людина питиме каву щодня, то м'язова маса буде на 15% відсотків більшою, ніж у тих, хто відмовляється від напою.

Які продукти допомагають нарощувати м’язову тканину

Ці продукти обов’язково треба включати до раціону усім людям за 50, оскільки в такому віці починається втрата м’язової маси.

Яйця. На 100 грамів яєць припадає 12 грамів білка. А білок, як відомо, це основний будівельний матеріал для всіх тканин нашого організму. А яєчний жовток містить велику частку корисних ненасичених жирів та каротиноїдів, які запобігають нарощенню зайвої жирової тканини на тілі.

На 100 грамів яєць припадає 12 грамів білка. А білок, як відомо, це основний будівельний матеріал для всіх тканин нашого організму. А яєчний жовток містить велику частку корисних ненасичених жирів та каротиноїдів, які запобігають нарощенню зайвої жирової тканини на тілі. Хліб. Потрібно вибирати цільнозерновий хліб, зі ста грамів продукту можна отримати 10 грамів білка та купу вуглеводів, які також запобігають наростанню зайвого жиру.

Потрібно вибирати цільнозерновий хліб, зі ста грамів продукту можна отримати 10 грамів білка та купу вуглеводів, які також запобігають наростанню зайвого жиру. Курятина. 100 г курячого філе дозволять отримати 23 грамів білка, також м’ясо наситить організм вітамінами, фосфором, селеном та цинком.

100 г курячого філе дозволять отримати 23 грамів білка, також м’ясо наситить організм вітамінами, фосфором, селеном та цинком. Вівсянка, кіноа, рис. Цільнозернові каші допоможуть поліпшити травлення і також є джерелом рослинного білка, який допоможе в нарощуванні м’язової маси тіла.

Цільнозернові каші допоможуть поліпшити травлення і також є джерелом рослинного білка, який допоможе в нарощуванні м’язової маси тіла. Лосось. 100 грамів червоної риби дадуть вам змогу отримати близько 20 грамів білка.

100 грамів червоної риби дадуть вам змогу отримати близько 20 грамів білка. Насіння та горіхи. У 100 грамах арахісу – 26 г білка, у 100 г гарбузового насіння – 25 г, у 100 г насіння соняшнику – 23 г.

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