Учені розкрили несподіваний аспект впливу кави, випитої вночі

Кава / © Pixabay

Кава, випита у вечірній або нічний час, може не лише порушувати сон, а й впливати на імпульсивність та схильність до ризикованої поведінки.

Результати нового дослідження показали, що кофеїн у нічний період здатний змінювати контроль над поведінкою, особливо у самок.

Під час експериментів мушки, які отримували кофеїн уночі, демонстрували гірший контроль рухів та більш імпульсивну поведінку. Вони частіше здійснювали хаотичні та небезпечні польоти навіть у несприятливих умовах.

Особливу увагу дослідників привернула реакція самок: вони виявилися значно більш чутливими до дії кофеїну. Навіть за однакової дози з самцями їхня поведінка ставала помітно ризикованішою. Вчені припускають, що причина може критися не в гормонах, а у генетичних або фізіологічних особливостях організму.

На думку експертів, результати можуть частково пояснити, чому люди після пізньої кави інколи стають більш емоційними, імпульсивними або схильними до необдуманих рішень.

Нагадаємо, інші дослідження показали, що кава насправді може мати захисний ефект. Деякі дослідження знайшли зв’язок між вживанням кави та меншим ризиком деяких видів раку у пацієнтів.

Однак усі ці дослідження базувалися на популяційних даних — які не підтверджують причинно-наслідкові зв’язки.

Люди, які вживають каву, можуть просто мати краще здоров’я, ніж люди, які її не п’ють, каже Пітер Роджерс, який вивчає вплив кофеїну на поведінку, настрій, пильність і увагу у Бристольському університеті. І це попри їхні нездорові звички, як показало дослідження.

Невелике дослідження, проведене Центром харчових вправ і метаболізму в Університеті Бата в Англії, вивчало, як кава впливає на реакцію організму на сніданок після фрагментованого нічного сну.

Вони з’ясували, що учасники, які пили каву, а потім солодкий напій на сніданок, мали на 50% більше підвищення рівня цукру в крові порівняно з тими, хто спочатку кави не пив.

Але для того, щоб такий ризик накопичився, така поведінка має повторюватися постійно протягом тривалого часу.

