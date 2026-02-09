ТСН у соціальних мережах

Учені розвіяли популярний міф про секс

Дослідники кажуть, що секс не знижує рівень стресу. Ефект — нетривалий.

Одним із найчутливіших аспектів, на які впливає стрес, є інтимне життя

Сексуальна близькість допомагає відчувати себе спокійніше, але лише в межах одного дня, дійшли висновку науковці.

Результати їхньої роботи опубліковані в Archives of Sexual Behavior (ASB).

Автори об’єднали дані трьох незалежних досліджень за участю 645 осіб. Протягом двох тижнів учасники щодня зазначали рівень стресу і повідомляли, чи була у них сексуальна близькість. Аналіз показав, що в дні, коли у партнерів був секс, вони відчували себе менш напруженими.

Однак стійкого антистресового ефекту не виявилося. Секс не знизив рівень стресу наступного дня і не забезпечив тривалого емоційного полегшення. Ба більше, вирішальним виявився не сам факт близькості, а мотиви.

Якщо сексуальний контакт був пов’язаний з бажанням уникнути конфлікту, з почуттям провини або з тиском з боку партнера, рівень стресу наступного дня, навпаки, ставав вищим. За словами дослідників, в такому разі може посилюватися внутрішня напруженість.

А секс, що відбувався від бажання близькості, іноді супроводжувався більш низьким стресом пізніше — але цей ефект виявився нестабільним.

Учені підкреслюють: секс може дати короткочасне полегшення, але не замінює роботу з причинами стресу. Дослідження показує, що в питаннях психологічного комфорту важливий не тільки сам досвід, але і контекст, в якому він відбувається — зокрема очікування, тиск і мотивація партнерів.

Раніше ми писали про те, чи справді перегляд інтимних відео викликає залежність. Більше про це читайте у новині.

