ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Учені розвінчали міф про безпечне куріння в малих дозах

Навіть вкрай низьке споживання сигарет підвищує ризик інфаркту — попереджають вчені.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Куріння шкодить здоров'ю

Куріння шкодить здоров’ю / © pixabay.com

Навіть вкрай низьке споживання цигарок — всього 2–5 штук на день — значно підвищує ризик інфаркту, серцевої недостатності та смерті.

Такого висновку дійшли вчені з Центру профілактики серцево-судинних захворювань Джонса Хопкінса, проаналізувавши дані понад 300 тисяч людей із 22 довгострокових досліджень.

Аналіз майже двох десятиліть спостережень показав, що «легкі» курці мають на 50% вищий ризик серцевої недостатності та на 60% — смерті від будь-яких причин у порівнянні з тими, хто ніколи не курив.

Водночас навіть через 30 років після відмови від цигарок небезпека залишається підвищеною, хоч і помітно знижується у перші 10 років після припинення куріння.

Дослідники наголошують: скорочувати кількість цигарок марно — важливіше повністю залишити якомога раніше. Це єдина стратегія, яка реально знижує довгостроковий ризик для серця та судин.

Раніше лікарі повідомили, що самотність та стрес офіційно вважаються факторами ризику хвороб серця.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie