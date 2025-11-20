Учені розвінчали міф про безпечне куріння в малих дозах

Куріння шкодить здоров’ю / © pixabay.com

Навіть вкрай низьке споживання цигарок — всього 2–5 штук на день — значно підвищує ризик інфаркту, серцевої недостатності та смерті.

Такого висновку дійшли вчені з Центру профілактики серцево-судинних захворювань Джонса Хопкінса, проаналізувавши дані понад 300 тисяч людей із 22 довгострокових досліджень.

Аналіз майже двох десятиліть спостережень показав, що «легкі» курці мають на 50% вищий ризик серцевої недостатності та на 60% — смерті від будь-яких причин у порівнянні з тими, хто ніколи не курив.

Водночас навіть через 30 років після відмови від цигарок небезпека залишається підвищеною, хоч і помітно знижується у перші 10 років після припинення куріння.

Дослідники наголошують: скорочувати кількість цигарок марно — важливіше повністю залишити якомога раніше. Це єдина стратегія, яка реально знижує довгостроковий ризик для серця та судин.

Раніше лікарі повідомили, що самотність та стрес офіційно вважаються факторами ризику хвороб серця.