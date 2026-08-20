Учені виявили тривожний зв’язок популярного вітаміну з раком: що відомо

Вітамін B12 опинився в центрі уваги вчених / © Credits

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Вітамін B12 необхідний організму для низки важливих процесів, однак його зв’язок з онкологічними захворюваннями виявився неоднозначним. У різних дослідженнях у людей із раком фіксували як низькі, так і надзвичайно високі показники B12. Водночас науковці наголошують: наявні дані поки не доводять, що цей вітамін спричиняє рак.

Про це повідомило видання Science Alert.

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B12, або кобаламін, потрібний організму для утворення ДНК, дозрівання еритроцитів, обміну жирів та амінокислот. Він також допомагає підтримувати мієлінову оболонку, яка захищає нерви. Природним шляхом люди отримують його з продуктів тваринного походження, тому нестача B12 можлива, зокрема, за суворого рослинного раціону або порушення засвоєння поживних речовин.

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Саме участь B12 у процесах, пов’язаних із ДНК, стала однією з причин, чому вчені почали вивчати його в контексті раку. Спочатку увага була зосереджена на дефіциті: дослідники припускали, що за нестачі вітаміну організму може бути складніше відновлювати ДНК, а це потенційно може сприяти появі мутацій.

Подальші роботи, однак, показали іншу закономірність. У частини онкопацієнтів рівень B12 був не надто низьким, а навпаки — дуже високим. Такі показники виявляли під час досліджень людей із раком легень, молочної залози, стравоходу та товстої кишки.

Що виявили у понад 37 тисяч пацієнтів

Одне з досліджень було присвячене пацієнтам із раком товстої кишки. Науковці з Медичного відділення Техаського університету використали глобальну базу даних, що об’єднує інформацію зі 108 систем охорони здоров’я.

До аналізу потрапили медичні записи 37 106 людей. У кожного з них приблизно на момент встановлення онкологічного діагнозу були результати аналізу крові на B12.

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Найбільше дослідників зацікавили пацієнти, у яких показник перевищував 1000 пікограмів на літр. Медіана виживаності в цій групі становила близько п’яти років. Для людей із нормальним рівнем B12 цей показник був майже вдвічі більшим — близько 11 років.

Різниця зберігалася і після того, як під час аналізу врахували вік, лікування та інші захворювання пацієнтів. У групі з високим B12 ймовірність смерті була приблизно вдвічі вищою порівняно з людьми з низьким показником та приблизно на 65% вищою, ніж серед пацієнтів із нормальним рівнем.

Також високий B12 частіше фіксували у тих, хто вже на момент встановлення діагнозу мав четверту стадію раку. Протягом наступного року в таких пацієнтів частіше з’являлися нові метастази, особливо в печінці.

Чому справа може бути не в кількості B12 у раціоні

Результати аналізу крові на B12 не показують безпосередньо, скільки цього вітаміну людина отримує з їжі. Його концентрація залежить також від того, як організм накопичує, переносить, використовує та вивільняє речовину.

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Значні запаси B12 містяться в печінці. Ракові захворювання, особливо пухлини печінки та агресивне поширення раку, можуть порушувати механізми, пов’язані з цими запасами. Крім того, деякі пухлини збільшують вироблення білків, за допомогою яких B12 транспортується кров’ю.

Тому науковці розглядають інше пояснення виявленого зв’язку: високий B12 може з’являтися внаслідок змін, спричинених самим захворюванням. Інакше кажучи, підвищений показник не обов’язково означає, що надлишок вітаміну призвів до появи пухлини.

Таку можливість розглядали й автори огляду наукових даних 2024 року. Вони зазначили, що значення підвищеного B12 у пацієнтів з уже діагностованим раком досі залишається невизначеним, а одним із можливих пояснень може бути зворотна причинність — коли захворювання впливає на показник вітаміну.

Що показав аналіз самих пухлин

Під час дослідження раку товстої кишки вчені також проаналізували сотні зразків пухлин. У них виявили значно вищу активність гена MTR, який відповідає за фермент, що потребує B12 для створення одного з будівельних компонентів ДНК.

Була помітна ще одна закономірність: найвища активність цього гена спостерігалася в пухлинах, пов’язаних із найгіршими показниками виживаності.

Ці результати дали дослідникам підстави припустити, що агресивні пухлини можуть активніше використовувати й накопичувати B12 для процесів, необхідних під час швидкого копіювання.

Це не єдине дослідження, де високий B12 супроводжував гірші результати в онкопацієнтів. Подібну закономірність 2024 року виявили серед людей, які отримували імунотерапію проти раку. Схожі результати також отримували під час досліджень пацієнтів із раком ротової порожнини.

Питання залишається відкритим

Однозначної картини досі немає ще й тому, що в інших роботах увагу привернув протилежний показник — нестача B12.

Наприклад, дослідження 2024 року у В’єтнамі охопило 3758 онкопацієнтів та 2995 людей без раку. Науковці виявили U-подібний зв’язок: вищий ризик раку спостерігався як за надзвичайно низького, так і за надзвичайно високого споживання B12 з їжею порівняно із середнім рівнем.

Утім, робота була обсерваційною, а дані про харчування отримували з анкет, які заповнювали самі учасники. Отже, дослідження показало статистичний зв’язок, але не встановило, що певна кількість B12 безпосередньо призводить до раку.

До того ж у групі з найбільшим споживанням люди отримували в середньому близько 2,97 мікрограма B12 на день. Для порівняння, стандартні рекомендації становлять приблизно 2,4–2,8 мікрограма на добу.

Нагадаємо, 33-річна британка Джейд Фардон завжди вела активний спосіб життя і ніколи не курила. Проте звичайний кашель і хрипота обернулися для неї невиліковним раком легень на четвертій стадії.

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