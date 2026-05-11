Інсульт потребує невідкладної медичної допомоги / © Credits

Реклама

Учені з’ясували, що причиною лакунарних інсультів є не закупорка артерій мозку, як вважалося раніше, а їхнє збільшення та розширення. Це може пояснити, чому аспірин та інші препарати для розрідження крові не завжди допомагають його попередити.

Про це пише The Guardian.

За даними дослідників, звуження великих артерій характерне й для звичайних інсультів. Проте розширення судин прямо вказує на лакунарну хворобу: в пацієнтів із такими змінами учетверо зростав ризик лакунарного інсульту.

Реклама

«Це дослідження надає вагомі докази того, що лакунарний інсульт спричинений не жировою закупоркою великих артерій, а захворюванням дрібних судин у самому мозку», — розповіла Джоанна Вордлоу, професорка прикладної нейровізуалізації Единбурзького університету.

За її словами, визнання цієї відмінності є надзвичайно важливим, оскільки це пояснює, чому традиційні методи лікування, такі як антитромбоцитарні препарати, не такі ефективні у разі цього типу інсульту.

«І підкреслює нагальну потребу в розробці нових методів лікування, спрямованих на основне пошкодження мікросудин», — додала Вордлоу.

Що таке лакунарний інсульт

Лакунарний інсульт — це ішемічний інсульт, спричинений закупоркою дрібних, глибоких артерій мозку, що призводить до утворення крихітних порожнин (лакун) розміром 0,2–0,5 см. Становить близько 25% усіх ішемічних інсультів, часто перебігає безсимптомно («тихі» інсульти), але може викликати локальні порушення (парези, оніміння).

Реклама

Новини партнерів