Учені змогли повернути нюх людям, які перехворіли на COVID-19

Пацієнтам провели хірургічну операцію, яка використовується для виправлення структурних проблем у носових ходах.

Хірургічна процедура, яку виконують для полегшення носової обструкції, допомагає відновити нюх пацієнтам, які перехворіли на COVID-19.

Про це повідомило видання IFLScience з посилання на недавнє дослідження науковців.

Дослідники з лікарні Університетського коледжу Лондона під керівництвом Альфонсо Луки Пендоліно припустили, що покращення носового потоку повітря може сприяти доставці пахучих речовин до нюхової ділянки, відновлюючи нюх у пацієнтів, які страждають від аносмії — стану, що характеризується втратою можливості відчувати запахи.

Зазвичай така операція використовується для виправлення структурних проблем у носових ходах, таких як викривлена перегородка, що покращує потік повітря і полегшує людям дихання.

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Учасниками дослідження стали 25 дорослих, які страждали від значної втрати нюху понад два роки після зараження COVID-19. Їх розділили на дві групи: 12 осіб перенесли хірургічну операцію, а решта 13 продовжили стандартні методи відновлення нюху через багаторазовий вплив на певні запахи для стимулювання.

Результати тестів через 6 місяців засвідчили, що всі пацієнти після операції повідомили про значне поліпшення нюху. Тим часом в іншій контрольній групі 40% учасників повідомили про подальше зниження нюхової функції.

Дослідники зазначили, що після операції розмір носових дихальних шляхів збільшився приблизно на 30%, що поліпшило приплив повітря до нюхової щілини — ділянки, що відповідає за розпізнавання запахів. Ймовірно, це сприяє кращій доставці пахучих речовин до нюхових рецепторів, ефективно "запускаючи" процес відновлення у пацієнтів.

Для підтвердження ефективності та безпеки цього методу лікування післявірусної аносмії необхідні подальші дослідження.

Нагадаємо, на початку цього року у Китаї спостерігався значний спалах респіраторного вірусу HMPV, який переважно вражає дітей. Цей вірус спричиняє симптоми, схожі на застуду або грип, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та загальна слабкість.

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