Вчені наблизилися до ліків від ВІЛ: вірус змусили "вийти з укриття"

ВІЛ / © pixabay.com

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Дослідники з Інституту Пітера Доерті (Мельбурн) здійснили революційний крок у пошуку ліків від ВІЛ. Вони знайшли спосіб виявити вірус, який десятиліттями «ховався» у білих кров’яних клітинах, стаючи невразливим для ліків та імунної системи.

Про це повідомило видання The Independent.

Раніше вважалося, що доставити мРНК у такі клітини неможливо через їхню несприйнятливість до ліпідних наночастинок (LNP). Але команда розробила новий тип LNP, який успішно доставив мРНК у кров’яні клітини, змусивши їх «розкрити» прихований вірус.

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«Ми відправили її знову в лабораторію, щоб повторити експеримент. І наступного тижня вона повернулася з результатами, які були настільки ж гарні. Тож нам довелося повірити. Відтоді ми повторювали експеримент ще багато-багато разів. Ми були вражені, наскільки разючою виявилася різниця — раніше нічого не працювало, і раптом усе запрацювало», — зізналася доктор Паула Севал, співавтор дослідження.

Дослідження проводилися на клітинах пацієнтів із ВІЛ. Наступним кроком стане перевірка здатності імунної системи реагувати на проявлений вірус.

До випробувань на людях може минути ще кілька років, але відкриття вже стало проривом у боротьбі з вірусом імунодефіциту.

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