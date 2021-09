Вчені змогли знизити ризик зараження коронавірусом після контакту з хворим

Поки ліки від COVI-19 не винайшли, особливий коктейль із антитіл стане чудовою профілактикою коронавірусної інфекції, а також допоможе одужати, якщо людина заразилася.

Американські дослідники завершили клінічні випробування з профілактики коронавірусної інфекції. Вони вивчили поєднання моноклональних антитіл, що виробляють імунні клітини організму, і з'ясували, якщо їх з'єднати в одному коктейлі, ризик зараження коронавірусом знизиться майже на 70%. А хвора людина видужає на 14 днів раніше, ніж зазвичай.

Своє дослідження вчені опублікували в The New England Journal of Medicine.

Що сьогодні відомо про лікування COVID-19

Поки ми знаємо, що від коронавірусу захистить вакцина. Не на 100%. Щеплення не дає повного захисту від вірусу, що підтверджують у ВООЗ. Навіть якщо отримати обидві дози вакцини і почекати певний час, щоб імунітет максимально зміцнів, шанс підхопити коронавірус все одно є. Особливо ризикують ті, хто нехтує іншими захисними заходами.

Однак численні дослідження свідчать: якщо щеплена людина захворює на COVID-19, інфекція у нього протікатиме без будь-яких симптомів або в легкій формі.

А що з препаратами?

Ліки від COVID-19 залишаються малоефективними. Поки можна усунути симптоматику за допомогою відповідної терапії. Таке лікування лише допомагає організму подолати наслідки інфекції,

COVID намагалися лікувати противірусними препаратами, антималярійними засобами, але безуспішно.

Наразі вчені розробляють ліки, що зможуть атакувати вірус прицільно. Вони повинні перешкодити інфекції потрапити в клітину або розмножуватися в ній.

А препарати на основі моноклональних антитіл, що можуть заблокувати вірус ще на підході до клітини, вже представили.

У клінічних випробуваннях коктейль з антитіл казірівімаб і імдевімаб на 70% знижував ризик госпіталізації або летальні випадки у хворих коронавірусною інфекцією. У США їх схвалено для екстреного використання з 12 років для профілактики захворюваності коронавірусом після контакту із зараженими людьми.

Як відбувалися дослідження

Американська фармацевтична компанія Regeneron зібрала команду дослідників, які і провели клінічні випробування коктейлю моноклональних антитіл REGEN-COV (казірівімаб і імдевімаб).

Вчені запросили для експерименту пацієнтів, які мали контакт із зараженим коронавірусом протягом 96 годин перед цим. Антитіл на момент включення в дослідження ще не реєструвалося, і ПЛР-тест на коронавірус був негативним.

Людей розділили на дві групи: 753 людини отримали REGEN-COV, а 752 людини - плацебо. Захворюваність контролювали протягом місяця.

Симптоми коронавірусної інфекції виявилися у 11 учасників з групи препарату (1,5%) і у 59 осіб з групи плацебо (7,8%).

Такі показники відповідають зниженню відносного ризику захворіти у учасників, які отримали моноклональні антитіла, на 81,4% (p <0,001).

Якщо враховувати також бессимптомну інфекцію, то загалом коронавірус виявили у 36 учасників з групи REGEN-COV (4,8%) і у 107 осіб з групи плацебо (14,2%). Відносний ризик захворіти при цьому знижувався до 66,4%

У пацієнтів з симптомами кронавірусної інфекції, які раніше отримали REGEN-COV для профілактики, хвороба тривала на два тижні менше, ніж у тих, хто приймав плацебо.

Висновок зробили в The New England Journal of Medicine: коктейль із моноклональних антитіл казірівімаб і імдевімаб при застосуванні у перші 96 годин після контакту з інфікованим знижує ймовірність розвитку як інфекції з симптомами захворювання, так і безсимптомного перебігу.

Нагадаємо, що вакцина від грипу знижує ризик важкого перебігу коронавірусу.

