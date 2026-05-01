Ін’єкційні препарати для зниження ваги, зокрема семаглутид, можуть допомагати людям із розладами, пов’язаними з вживанням алкоголю. Таких висновків дійшли дослідники після клінічного випробування, проведеного в Данії.

Про це повідомило видання The Independent.

У дослідженні взяли участь 108 людей з ожирінням, які звернулися по допомогу через розлад, пов’язаний із вживанням алкоголю. Всі учасники пройшли розмовну терапію. Додатково половина з них протягом 26 тижнів отримувала семаглутид у дозі 2,4 мг, інші ж отримували плацебо.

До початку експерименту учасники в середньому повідомляли про 17 днів надмірного вживання алкоголю за останній місяць. Через пів року в групі семаглутиду цей показник зменшився приблизно до п’яти днів, тоді як у групі плацебо — до дев’яти.

Також скоротився і загальний обсяг спожитого алкоголю. Якщо спочатку він становив близько 2200 грамів за 30 днів, то за шість місяців у групі, що отримувала семаглутид, впав до приблизно 650 грамів. У групі плацебо — до 1175 грамів.

За словами головного дослідника, професора Андерса Фінка-Єнсена, результати свідчать про те, що семаглутид може впливати не лише на апетит, а й на біологічні механізми, пов’язані з формуванням залежності. Це відкриває можливість доповнення наявних методів лікування підходами, спрямованими на рецептори GLP-1.

Перша авторка дослідження Метте Крузе Клаузен зазначила, що пацієнти з розладами, пов’язаними з вживанням алкоголю, мають високий ризик як фізичних, так і психічних ускладнень. За її словами, навіть часткове зменшення найбільш шкідливих форм вживання алкоголю може мати суттєве значення для їхнього стану.

У коментарі, оприлюдненому в The Lancet, науковці зі США наголосили на важливості подальшого вивчення терапії GLP-1 як потенційного варіанту лікування таких розладів. Вони зазначили, що підтвердження ефективності у ширших групах населення може мати значні наслідки для громадського здоров’я.

«Загалом, це дослідження надає обнадійливі ранні докази потенційного нового підходу до лікування людей із супутнім ожирінням та розладом, пов’язаним із вживанням алкоголю, але перш ніж це зможе бути впроваджено в повсякденну клінічну практику, необхідні масштабніші та довгострокові випробування в більш різноманітних популяціях», — зазначила керівниця дослідницької програми Кембриджського університету докторка Марі Спреклі.

Експерти також звертають увагу на обмеження дослідження. Зокрема, відсутні дані про стан пацієнтів після завершення лікування, тому невідомо, чи зберігається ефект у довгостроковій перспективі. Також поки що немає відповіді, чи буде така терапія однаково ефективною для всіх людей із залежністю, зокрема для тих, хто не має надлишкової ваги.

