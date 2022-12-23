Категорія
Здоров’я
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна отримала 190 тисяч доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу: чи потрібно платити за щеплення

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
66
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна отримала 190 тисяч доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу: чи потрібно платити за щеплення

Фото: Associated Press

Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine) доставив в Україну 190 тисяч доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу.

Також йдеться про також 60 тисяч доз комбінованої вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).

Про це пише Міністерство охорони здоров'я у соціальних мережах. 

Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів. Цього року ЮНІСЕФ уже доставив вакцини проти поліомієліту, кору-краснухи-паротиту, дифтерії-правця, гепатиту B, сказу.

Нагадаємо, що вакцини, які належать до Національного календаря щеплень, доступні для населення безоплатно.

"ЮНІСЕФ разом із партнерами продовжують підтримувати Україну в реагуванні на надзвичайну гуманітарну ситуацію, спричинену війною: надавати лікарські засоби та медичне обладнання, підвищувати кваліфікацію медичного персоналу, ремонтувати бомбосховища в українських лікарнях, надавати допомогу сім'ям з дітьми та проводити навчальні заходи для дітей, їхніх батьків, соціальних працівників та освітян", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, де в Україні можна отримати інсулін безплатно та як його дістати за місцем проживання

Також у МОЗ пояснили, чи можна отримати медичну допомогу за місцем проживання та без перепідписання декларації. Важливо, що ВПО мають право отримувати медичну допомогу за місцем проживання та без перепідписання декларації з сімейним лікарем. 

Читайте також: 

COVID-19 в Україні, сертифікати вакцинації та щеплення дітей від 5-ти років - Федір Лапін

COVID-19 в Україні, сертифікати вакцинації та щеплення дітей від 5-ти років - Федір Лапін

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
66
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація