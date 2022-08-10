Під час війни Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги від 35 країн

За час війни також вдалося налагодити співпрацю з волонтерами та благодійниками для координації взаємодії та оперативного забезпечення медичних потреб.

Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більше ніж 12 млрд грн за період від початку активної фази збройної агресії Росії.

Нас підтримали і продовжують це робити понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та вітчизняних компаній, а також уряди різних держав. Географія – 35 країн

Як повідомляє МОЗ, уся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. Найперше – для закриття потреб медичних закладів, що знаходяться в зоні бойових дій та поблизу, а також тих, що займаються лікуванням поранених.

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Також перевагу мають заклади регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, там її обліковують, а потім розподіляють та доставляють до регіонів, ураховуючи пріоритетність.

МОЗ

Збір медичних потреб, облік залишків на регіональних складах та в закладах охорони здоров'я, а також розподіли медичної гуманітарної допомоги відбуваються через інформаційно-аналітичну систему MedData, що забезпечує контрольованість і прозорість процесу.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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