Україна отримає 160 тисяч курсів протиковідного препарату "Молнупіравір"

Препарат "Молнупіравір" використовують для лікування COVID.

За кошти держбюджету закуплено 50 тис. курсів "Молнупіравіру". Препарат переданий міжнародною організацією "Crown Agents" для постачання до України. Решта — 110 тис. курсів — надійде до кінця травня.

Про це повідомили у МОЗ.

Перша поставка препарату вже розподілена по регіонах. Доставка до закладів охорони здоров’я розпочнеться найближчим часом.

"Молнупіравір" — це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

В Україні препарат використовують для лікування насамперед пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Нагадаємо "Молнупіравір" можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику, тобто: літнім людям; особам з ожирінням; людям з хворобами серцево-судинної системи; людям з діабетом. Препарат дозволяє запобігати переходу від легкого перебігу коронавірусу до середнього чи тяжкого та зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті.

Препарат "Молнупіравір" заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно. Дізнатися, чи забезпечений медзаклад цими ліками можна:

за допомогою сервісу "Є-ліки" за посиланням: https://eliky.in.ua/medicament/10356

у структурному підрозділі облдержадміністрації, відповідальному за охорону здоров’я, за контактами: https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

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