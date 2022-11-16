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Українці з діабетом можуть отримати інсуліни безкоштовно або з доплатою - НСЗУ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Українці з діабетом можуть отримати інсуліни безкоштовно або з доплатою - НСЗУ

Фото: УНІАН

У 2023 році пацієнти з діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.

Українцям з цукровим діабетом відшкодують вартість інсулінів напряму аптекам. Майже 200 тис. людей з інсулінозалежним діабетом скористалася цією можливістю.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

"Нині в програму реімбурсації входять 45 торгових назв препаратів інсуліну.  Отримати препарати можна в будь-якій з 10 802 аптек в України, які мають договір з НСЗУ", - повідомили фахівці.

Як отримати препарати хворим на цукровий діабет:

  • Звернутися до ендокринолога. 

Лікар складе індивідуальний план лікування і внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. В плані лікування ендокринолог зазначає тип інсуліну, дозування тощо. На основі цієї інформації генерується електронний рецепт. 

  • Отримати рецепт на інсуліни.

Перший рецепт на інсулін виписує ендокринолог. На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Паперовий рецепт лікар випише, якщо в медзакладі немає електроенергії чи доступу до ЕСОЗ.

Другий і подальші рецепти зможе виписати сімейний лікар на основі плану лікування в ЕСОЗ.

  • Зауважимо, що  час воєнного стану в рецепті лікар може вказати не торгову назву перепарату, а тип інсуліну відповідно до наступної класифікації:
  1.  інсулін людський генно-інженерний: - короткої дії; - середньої дії;
  2. аналог інсуліну ультракороткої дії;
  3. аналог інсуліну тривалої дії;
  4. комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).
  • Звернутися з рецептом в аптеку, яка має договір з НСЗУ на відпуск інсулінів.

Впізнати таку аптеку можна за наліпкою на вході “Доступні ліки. + Інсуліни”. Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча до вас аптека.

У 2023 році пацієнти з діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.

Нагадаємо, щоб не захворіти на діабет 2-го типу досить вести активний спосіб життя.

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Дата публікації
Перегляди
179
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