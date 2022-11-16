Українці з діабетом можуть отримати інсуліни безкоштовно або з доплатою - НСЗУ

У 2023 році пацієнти з діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.

Українцям з цукровим діабетом відшкодують вартість інсулінів напряму аптекам. Майже 200 тис. людей з інсулінозалежним діабетом скористалася цією можливістю.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

"Нині в програму реімбурсації входять 45 торгових назв препаратів інсуліну. Отримати препарати можна в будь-якій з 10 802 аптек в України, які мають договір з НСЗУ", - повідомили фахівці.

Як отримати препарати хворим на цукровий діабет:

Звернутися до ендокринолога.

Лікар складе індивідуальний план лікування і внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. В плані лікування ендокринолог зазначає тип інсуліну, дозування тощо. На основі цієї інформації генерується електронний рецепт.

Отримати рецепт на інсуліни.

Перший рецепт на інсулін виписує ендокринолог. На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Паперовий рецепт лікар випише, якщо в медзакладі немає електроенергії чи доступу до ЕСОЗ.

Другий і подальші рецепти зможе виписати сімейний лікар на основі плану лікування в ЕСОЗ.

Зауважимо, що час воєнного стану в рецепті лікар може вказати не торгову назву перепарату, а тип інсуліну відповідно до наступної класифікації:

інсулін людський генно-інженерний: - короткої дії; - середньої дії; аналог інсуліну ультракороткої дії; аналог інсуліну тривалої дії; комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).

Звернутися з рецептом в аптеку, яка має договір з НСЗУ на відпуск інсулінів.

Впізнати таку аптеку можна за наліпкою на вході “Доступні ліки. + Інсуліни”. Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча до вас аптека.

У 2023 році пацієнти з діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.

Нагадаємо, щоб не захворіти на діабет 2-го типу досить вести активний спосіб життя.

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