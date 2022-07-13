Українці з хронічною хворобою нирок можуть отримувати гемодіаліз безкоштовно - НСЗУ

Українці з хронічною хворобою нирок або нирковою недостатністю можуть отримувати лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Послуга для пацієнта безоплатна, її медзакладу оплачує Національна служба здоров’я України, повідомлено на сайті НСЗУ.

Щоб почати лікування методом гемодіалізу амбулаторно потрібно направлення. Його виписує лікар-нефролог або лікар-нефролог дитячий після встановлення відповідного діагнозу.

За пакетом “Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах” в медичному закладі пацієнту повністю безоплатно забезпечуються:

Первинний огляд та подальше спостереження.

Контроль ефективності діалізного лікування.

Своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень із направленням до лікарів-спеціалістів інших профілів, при наявності показань.

Проведення процедури гемодіалізу.

Проведення необхідних лабораторних досліджень, а також за потребою або при погіршенні стану (біохімічний аналіз крові; загальний аналіз крові; визначення загального холестерину; визначення показників харчового статусу; визначення антитіл до ВІЛ, реакції Вассермана; визначення діалізної дози тощо).

Забезпечення лікарськими засобами з Національного переліку основних лікарських засобів, а також медичними виробами та розхідними матеріалами.

Де отримати послугу

Найближчий медзаклад, де проводиться лікування методом гемодіалізу може підказати лікар-нефролог, який виписав направлення. Або зателефонуйте до контактного центру НСЗУ за номером 16-77.

Оператори підкажуть адреси та контакти медзакладів, до яких можна звернутися для отримання послуги.

Нагадаємо, що очільник Львівщини додав, що за ці два тижні із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру до Польщі доправили вже понад 150 важкохворих пацієнтів. Діти виїхали не самі – з кимось із батьків чи рідних.

За детальною інформацію можна звертатися в реєстратуру ЗУСДМЦ за номером: (097) 150 70 53.