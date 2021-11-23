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Українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок COVID-19: як розпізнати недугу

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Українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок COVID-19: як розпізнати недугу

Associated Press

У разі зараження коронавірусом у пацієнтів утворюються тромби.

Одним з найсерйозніших і найчастіших ускладнень, які виникають через коронавірус, є тромбоз. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19. 

Попри те, що утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям.  У МОЗ повідомили, як розпізнати тромбоз.

У МОЗ пояснили, що тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний.

Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії). 

Симптоми тромбозу:

  •  біль і/або чутливість у литці або стегні
  •  набряк ноги стопи або щиколотки
  •  почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла

Задуха, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

До факторів утворення тромбів належать куріння, вживання алкоголю і протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

"Тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини. Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19 та його наслідків", - наголосили у МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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