Українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок COVID-19: як розпізнати недугу

Українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок COVID-19: як розпізнати недугу

У разі зараження коронавірусом у пацієнтів утворюються тромби.

Одним з найсерйозніших і найчастіших ускладнень, які виникають через коронавірус, є тромбоз. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок COVID-19.

Попри те, що утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям. У МОЗ повідомили, як розпізнати тромбоз.

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У МОЗ пояснили, що тромбоз – це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути – венозний чи артеріальний.

Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії).

Симптоми тромбозу:

біль і/або чутливість у литці або стегні

набряк ноги стопи або щиколотки

почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла

Задуха, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

До факторів утворення тромбів належать куріння, вживання алкоголю і протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

"Тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини. Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19 та його наслідків", - наголосили у МОЗ.