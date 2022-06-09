Категорія
Здоров’я
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські лікарі зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та бути з ними на відеозв'язку

Дата публікації
Перегляди
155
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські лікарі зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та бути з ними на відеозв'язку

Фото: pixabay.com

За допомогою нового додатку медики екстреної медичної допомоги зможуть з точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента.

Медики української "екстренки" отримають від Британії спеціалізований мобільний додаток.

Велика Британія надала Україні можливість імплементувати у систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM.

За допомогою додатку медики екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть:

  • з точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку);
  • за необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок;
  • створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.

Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах.

Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

Читайте також:

Наступна публікація