Українські лікарі зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та бути з ними на відеозв'язку

За допомогою нового додатку медики екстреної медичної допомоги зможуть з точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента.
Медики української "екстренки" отримають від Британії спеціалізований мобільний додаток.
Велика Британія надала Україні можливість імплементувати у систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM.
За допомогою додатку медики екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть:
- з точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку);
- за необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок;
- створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.
Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах.
Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.
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