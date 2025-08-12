Український суперфуд: користь сала та скільки його можна їсти на день

Сало / © Pixabay

Сало — один із найпопулярніших продуктів української кухні. Воно містить жири, які зміцнюють наші клітини й стінки судин. Сало допомагає унормовувати роботу нашої ендокринної, нервової та серцево-судинної систем. Також позитивно впливає на роботу головного мозку, попереджуючи нервові розлади.

Максимально допустима кількість сала на день та коли його їсти

Сало можна вживати щодня. Але не більше ніж 10-30 грамів.Справа в тому, що продукт містить саме насичені жири. Адже в організм повинні надходити і ненасичені. Тому не лише сало повинно бути джерелом компонента. Замініть частину цього продукту такими корисними джерелами жиру, як риба та горіхи.

Багато хто також радить їсти сало перед виходом на вулицю в холодну пору року. Секрет у тому, що воно має зігріваючу властивість, оскільки насичує ваш організм корисними жирами.

Якщо вірити вченим, то за допомогою вживання сала можна поліпшити свої розумові здібності. Вплив сала на ваш мозок можна порівняти з шоколадом. Сало також допомагає захиститися від онкологічних захворювань, зміцнює імунітет і позитивно впливає на згортання крові.

Щоб сало найкраще засвоювалося і принесло максимальну користь, його треба правильно вживати. Лікарі рекомендують нарізати продукт тоненькими скибочками і їсти зі свіжим огірком чи зеленню. Найкраще, щоб це було слабосолоне сало.

