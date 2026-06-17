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- Здоров’я
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Українцям спростили отримання е-рецептів: які лікарі тепер можуть їх виписувати
Зміни торкнулися правил виписування рецептів на ліки та порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я.
У Міністерстві охорони здоров’я спростили отримання електронних рецептів та медичних висновків. У відомстві очікують зменшення кількості зайвих звернень до лікарів для отримання е-Рецептів чи медичних висновків. Зміни набрали чинності з 12 червня 2026 року.
Про це повідомили у МОЗ.
МОЗ спростило отримання е-рецептів та медичних висновків
Зміни торкнулися правил виписування рецептів на ліки та порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я.
До переліку спеціальностей лікарів, які можуть виписувати е-Рецепти, додали алергологів. Тепер пацієнти, які лікуються в алерголога, зможуть швидше отримувати електронні рецепти на ліки без додаткових візитів. Такі ліки будуть або безкоштовними, або з частковою доплатою в межах програми «Доступні ліки».
Знижка чи повне покриття вартості ліків державою може бути у випадках, якщо ви лікуєте хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, метаболічні, аутоімунні та запальні захворювання.
Після консультації та призначення лікування вам не потрібно буде звертатися до сімейного лікаря за рецептом на ліки — ви отримуватимете його відразу в алерголога.
Медичний висновок про тимчасову непрацездатність можна буде отримати прямо під час звернення до невідкладної допомоги. Тепер ці медики мають можливість формувати такі висновки.
Пацієнт, який звертається до відділення екстреної допомоги з травмою, гострим захворюванням або іншим станом, з яким настає тимчасова непрацездатність, зможе отримати від лікарів відразу про це висновок. Так, пацієнтам не доведеться приходити до лікарів ще раз за документами.
Серед нововведень — оновлення переліку спеціалістів, які мають право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Зокрема, додано категорію «Ядерна медицина».
Також назву спеціальності «Радіаційна терапія» узгодили з законодавством, і тепер вона має назву «Радіаційна онкологія». Тепер пацієнти, які проходять лікування в онколога, зможуть отримувати медичний висновок у фахівця, який їх лікує та супроводжує.
Е-Направлення, е-Рецепти та медичні висновки про тимчасову непрацездатність видає той фахівець, який проводить огляд та призначає вам лікування.
У лікарнях запровадять нові правила: що потрібно знати
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15298, який пропонує карати ув’язненням до 6 років за незаконне вимагання з пацієнтів «благодійних» внесків за гарантовані державою послуги та ліки.
Один з ініціаторів проєкту, нардеп Андрій Клочко, зазначив, що такі побори у державних і комунальних лікарнях є системною проблемою, яка часто перетворюється на цинічний тиск на людей у стані стресу.
З іншого боку, аналітик ГО «Медичний конструктор» Владислав Смірнов застерігає, що через значне недофінансування галузі лікарні змушені шукати додаткові джерела для купівлі матеріалів і утримання обладнання. Він вважає, що посиленням кримінальної відповідальності держава намагається погасити невдоволення громадян замість реального дофінансування.
У Міністерстві охорони здоров’я заперечують звинувачення та повністю підтримують посилення відповідальності.