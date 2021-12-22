Україну накриють потужні магнітні бурі: коли очікувати та що робити, аби уникнути поганого самопочуття

Очікується, що магнітні бурі прийдуть до України від 23 до 24 грудня, а також 28 грудня.
До Києва прямують магнітні коливання, які помітно вдарять по людях із метеозалежністю. Через це у багатьох людей може погіршитися самопочуття, з'явиться головний біль та стрибатиме тиск.
Про це пише Інформатор з посиланням на дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
Від 23 до 24 грудня, а також 28 грудня в Україні очікується потужне магнітосферне збудження. Такі коливання особливо помітно впливають на здоров'я людей із серцево-судинними захворюваннями.
Чутливі до погодніх змін люди можуть страждати від головного болю, слабкості та загального погіршення стану.
Як пережити несприятливі дні
У дні магнітних коливань метеозалежним людям слід запастись ліками першої необхідності й бути максимально обережними на дорогах та в місцях великого скупчення людей.
Крім того, експерти радять:
- тримайтеся від алкоголю;
- не вживати у великій кількості жирну, гостру та солону їжу;
- у період коливань зменшити фізичне навантаження, і намагатися уникнути стресів;
- пити чисту воду, м'ятний чай, натуральні компоти і морси;
- якщо є можливість, проводити більше часу на свіжому повітрі;
- слідкувати за артеріальним тиском і запастися необхідними ліками, якщо у вас є хронічні захворювання.
Нагадаємо, попередня потужна магнітня буря "червоного" рівня тривала протягом двох днів у вересні.
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