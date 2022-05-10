Уламок від касетного снаряду пройшов крізь її мозок: у Львові врятували 9-річну Софійку з Миколаєва

Уламок від касетного снаряду пройшов крізь її мозок: у Львові врятували 9-річну Софійку з Миколаєва

Історію дівчинки лікарі називають справжнім дивом.

Уламок від касетного снаряду пройшов понад 11 см крізь увесь мозок 9-річної Софійки з Миколаєва - від лобної ділянки до потилиці.

Вона потрапила під обстріл на вулиці рідного міста. Про це повідомило Перше медичне об'єднання міста Львова.

Вже через місяць після отриманої травми дівчинка наново вчиться робити перші кроки та починає розмоляти.

"Коли 4 квітня вибухи касетних бомб заскочили Ніну із 9-річною донечкою Софійкою на вулиці серед житлового кварталу Миколаєва. Протягом двох днів дівчинка пролежала у комі в Миколаєві. Весь час Ніна молила Бога лише про одне - аби дочка вижила і не втратила спогадів про неї. І не могла стримати сліз, коли Софійка, прийшовши до тями скрикнула: "Мамочка", - написали медики.

Наразі дівчинка у надійних руках команди дитячих нейрохірургів Лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Лікарі уже провели втручання із видалення уламка снаряду із мозку, закривши дефект титановою пластиною. Надалі на дівчинку чекає тривала реабілітація.

Та разом із мамою пліч-о-пліч вони долають усі негаразди. Софійка активно тренується, щоб продовжити вчитися грати на музичному інструменті та втілити свою найбільшу мрію й одного дня заспівати на сцені.

"А ще вона зізналася, що понад усе хоче познайомитися із львівським тік-токером @maccoudi. Можливо хтось із наших читачів його знає? Це точно зробить нашу Софійку дуже щасливою", - додали у медзакладі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.