Улюблена багатьма риба може спричинити гіпертонію

Риба є надзвичайно цінним продуктом для організму, однак не вся вона однаково корисна для організму. Важливу роль грає процес її приготування.

Експерти вважають, що в’ялена риба, наприклад, може стати причиною гіпертонії або посилити її.

Справа у тому, що у складі в’яленої риби дуже багато солі, яка може затримувати в організмі воду, провокуючи набряклість — зайва рідина додатково тисне на стінки кровоносних судин, підвищуючи тиск. До речі, в’ялення риби — спосіб консервування риби шляхом повільного зневоднення шляхом випаровування вологи за температури не понад 35 градусів.

Дієтологи кажуть, що свій раціон потрібно збагачувати жирними видами риби, наприклад, скумбрією, лососем, сардиною та іншими, тому що в їхньому складі багато вітамінів і необхідних організму поживних речовин.

Зокрема, вони багаті на омега-3 ненасичені жирні кислоти, які сприятливо діють на роботу серцево-судинної системи.

