Улюблені ласощі виявилися справжнім порятунком від високого тиску

Які солодощі допомагають знизити тиск / © Freepik

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Йдеться про чорний шоколад. Науковці вже давно довели, що цей продукт може суттєво допомогти людям з підвищеним артеріальним тиском. Але це має бути гіркий чорний шоколад з великою концентрацією какао — саме він має лікувальні властивості.

Як чорний шоколад впливає на тиск: дослідження вчених

Науковці підтвердили, що регулярне вживання чорного шоколаду з вмістом какао понад 70% у помірній кількості допомагає знижувати як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск. А все завдяки флаванолам, які містяться в какао-бобах. Ці природні антиоксиданти сприяють розширенню судин, покращують мікроциркуляцію крові та знижують рівень кортизолу — гормону стресу.

Експерти рекомендують вживати 30–40 грамів якісного гіркого шоколаду на день. У такій кількості він позитивно впливає на серцево-судинну систему без шкоди для фігури чи здоров’я. Однак важливо не перевищувати норму: надлишок калорій і цукру може нейтралізувати всі переваги.

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Додаткові переваги вживання чорного шоколаду за високого тиску

Зменшення запалення в судинах. Флавоноїди, що присутні в гіркому шоколаді у достатній кількості, мають протизапальні властивості. Вони знижують запальні процеси в стінках судин, що запобігає їхньому звуженню і розвитку атеросклерозу — одного із ключових факторів гіпертонії.

Стимуляція вироблення оксиду азоту. Чорний шоколад активізує вироблення оксиду азоту в організмі. Це молекула, яка розслаблює судини й покращує їхню еластичність. Завдяки цьому зменшується опір кровотоку, а тиск поступово нормалізується.

Поліпшення настрою та зменшення тривожності. Шоколад стимулює вироблення ендорфінів і серотоніну, що позитивно впливає на психоемоційний стан. А оскільки стрес і тривога є одними з ключових чинників гіпертонії, така емоційна підтримка має непрямий, але важливий ефект у зниженні тиску.