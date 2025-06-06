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- Здоров’я
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Улюблені ласощі виявилися справжнім порятунком від високого тиску
Вживання солодощів у надмірній кількості часто асоціюється зі шкідливими звичками, яких треба позбуватися, щоб бути здоровими. Однак наука не стоїть на місці, і нові дослідження доводять: не всі солодощі однаково шкідливі.
Йдеться про чорний шоколад. Науковці вже давно довели, що цей продукт може суттєво допомогти людям з підвищеним артеріальним тиском. Але це має бути гіркий чорний шоколад з великою концентрацією какао — саме він має лікувальні властивості.
Як чорний шоколад впливає на тиск: дослідження вчених
Науковці підтвердили, що регулярне вживання чорного шоколаду з вмістом какао понад 70% у помірній кількості допомагає знижувати як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск. А все завдяки флаванолам, які містяться в какао-бобах. Ці природні антиоксиданти сприяють розширенню судин, покращують мікроциркуляцію крові та знижують рівень кортизолу — гормону стресу.
Експерти рекомендують вживати 30–40 грамів якісного гіркого шоколаду на день. У такій кількості він позитивно впливає на серцево-судинну систему без шкоди для фігури чи здоров’я. Однак важливо не перевищувати норму: надлишок калорій і цукру може нейтралізувати всі переваги.
Додаткові переваги вживання чорного шоколаду за високого тиску
Зменшення запалення в судинах. Флавоноїди, що присутні в гіркому шоколаді у достатній кількості, мають протизапальні властивості. Вони знижують запальні процеси в стінках судин, що запобігає їхньому звуженню і розвитку атеросклерозу — одного із ключових факторів гіпертонії.
Стимуляція вироблення оксиду азоту. Чорний шоколад активізує вироблення оксиду азоту в організмі. Це молекула, яка розслаблює судини й покращує їхню еластичність. Завдяки цьому зменшується опір кровотоку, а тиск поступово нормалізується.
Поліпшення настрою та зменшення тривожності. Шоколад стимулює вироблення ендорфінів і серотоніну, що позитивно впливає на психоемоційний стан. А оскільки стрес і тривога є одними з ключових чинників гіпертонії, така емоційна підтримка має непрямий, але важливий ефект у зниженні тиску.