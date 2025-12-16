Улюблені святкові напої можуть шкодити вашим кісткам: що кажуть дієтологи

Какао / © Credits

Святкові напої, які традиційно асоціюються з холодною порою року та різдвяними святами, можуть мати небажаний вплив на здоров’я кісток. Про це попереджають дієтологи, звертаючи увагу на високий вміст доданого цукру в популярних сезонних напоях — від гарячого шоколаду та ґоґоль-моґолю до солодких кавових лате й глінтвейну.

Про це повідомило видання Healthline.

Фахівці наголошують, що надмірне споживання цукру здатне негативно впливати на кісткову тканину. Кістки виконують в організмі одразу кілька ключових функцій: забезпечують опору тіла, захищають внутрішні органи, є сховищем кальцію та містять кістковий мозок. Порушення їхньої щільності підвищує ризик переломів і розвитку остеопорозу, а також може призводити до змін постави.

Нутриціологічна медсестра та медична консультантка Кезія Джой пояснює, що велика кількість цукру може опосередковано шкодити кісткам. За її словами, надлишок солодкого сприяє посиленому виведенню кальцію з організму із сечею, через що його стає менше для підтримки щільності кісткової тканини. Окрім цього, часті коливання рівня цукру в крові можуть порушувати роботу вітаміну D, який необхідний для ефективного засвоєння кальцію з їжі.

Дослідження взаємозв’язку між високим рівнем глюкози в крові та функціонуванням вітаміну D поки що обмежені. Водночас експерименти на тваринах, проведені у 2022 році, свідчать про можливий зв’язок між дефіцитом вітаміну D та порушеннями регуляції рівня цукру. Регулярне вживання солодких напоїв у святковий період може посилювати цей ефект, особливо на тлі незбалансованого раціону.

Окремо експертка звертає увагу на роль хронічного запалення низького ступеня, яке може розвиватися через надлишок цукру в харчуванні. З часом це запалення здатне впливати на процеси ремоделювання кісток, що також негативно позначається на їхній міцності. Саме тому фахівці радять вживати висококалорійні та солодкі продукти й напої помірно.

«Тому вкрай важливо споживати висококалорійні та багаті на цукор продукти лише в помірних кількостях протягом святкового сезону», — зазначила консультантка.

Дієтологиня Ханна Андерсон підкреслює, що вплив святкових напоїв на здоров’я кісток значною мірою залежить від їхнього складу. Так, гарячий шоколад, приготований на молоці, містить кальцій, який може частково компенсувати негативний вплив цукру. Проте покупні суміші для какао часто містять від 20 до 30 грамів цукру на одну порцію, що зменшує потенційну користь напою.

Ґоґоль-моґоль, за словами Андерсон, є особливо калорійним через поєднання цукру та насичених жирів: одна чашка може містити понад 300 калорій і більш як 20 грамів цукру. Водночас молоко та яйця у складі напою забезпечують організм кальцієм і білком. Глінтвейн і сидр містять антиоксиданти зі спецій, однак водночас включають алкоголь, який погіршує засвоєння кальцію, та доданий цукор. Ще більше солодкого можуть містити популярні сезонні кавові напої — м’ятний мокко або імбирний лате, у великих порціях яких кількість цукру може сягати 50 грамів і більше.

Експерти нагадують, що Американська асоціація серця рекомендує обмежувати споживання доданого цукру до 6% від добової калорійності. Для чоловіків це приблизно 36 грамів, для жінок — близько 25 грамів на день. Фахівці радять зважати на вміст доданого цукру та, за можливості, обирати менш солодкі варіанти напоїв, щоб зменшити потенційний ризик для здоров’я кісток.

