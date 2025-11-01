Улюблений напій холодної пори виявився кращим за вправи: вчені довели користь для серця

Какао / © Freepik

Вчені з Бірмінгемського університету з’ясували, що чашка гарячого какао, багатого на флаваноли, здатна підтримувати еластичність судин навіть після кількох годин без руху.

Про це повідомило видання Dailymail.

У дослідженні взяли участь 40 здорових чоловіків віком 18–34 роки. Одна група вживала напій із високим умістом флаванолів, а друга — какао, з якого ці сполуки вилучили. Після цього кожен учасник сидів нерухомо протягом двох годин, поки фахівці за допомогою ультразвуку оцінювали стан артерій.

Результати показали, що навіть регулярні тренування не запобігають зниженню функції судин під час тривалого сидіння. Проте у тих, хто пив какао з флаванолами, артерії залишалися гнучкими, а кровообіг — стабільним.

Науковці пояснюють: флаваноли стимулюють утворення оксиду азоту, який розширює судини й покращує циркуляцію крові. Зазвичай малорухомість знижує вироблення цієї молекули, але какао допомагає цьому запобігти.

Докторка Катаріна Рендейро, провідна авторка роботи, наголосила, що більшість людей проводить значну частину дня сидячи — на роботі, у транспорті чи вдома. Це створює навантаження на судини, навіть якщо людина займається спортом. За її словами, продукти, багаті на флаваноли, можуть стати простим способом підтримати здоров’я серцево-судинної системи в сучасному ритмі життя.

Раніше вже було доведено, що кілька годин без руху знижують здатність артерій розширюватися, особливо у ногах, що підвищує ризик серцево-судинних хвороб, гіпертонії, ожиріння та депресії. Нове дослідження британських учених вказує на те, що одна чашка какао може частково компенсувати шкоду малорухливого життя.

Крім того, флаваноли містяться не лише в какао, а й у темному шоколаді (з вмістом какао 70% і більше), зеленому та чорному чаї, винограді, яблуках і горіхах.

