Улюблений напій виявився рятівником чоловічої потенції: про це мало хто знає

Який напій позитивно впливає на потенцію чоловіків / © www.freepik.com/free-photo

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Це кава. Науковці говорять, що напій здатен нівелювати ризик еректильної дисфункції у чоловіків.

Якщо кожного дня випивати по 2-3 чашки кави, організм отримуватиме від 85 до 170 мг кофеїну. Речовина у таких дозах є потужним стимулятором, тому допомагатиме поліпшити кровообіг і підвищуватиме рівень енергії. А також стимулюватиме вироблення гормонів, що вкрай важливі для сексуального здоров’я чоловіків.

За рахунок того, що кофеїн розширює судини та покращує кровообіг, включно з припливом крові до органів малого таза, речовина відіграє ключову роль в ерекції. До того ж, цей стимулятор здатен знижувати чутливість до інсуліну і легко стимулювати нервову систему, що також добре позначається на чоловічій функції.

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Втім медики нагадують, що позитивного ефекту можна досягнути лише за помірного вживання кави. Надмірна кількість напою може, навпаки, викликати тривожність, безсоння та негативно вплинути на загальне самопочуття.