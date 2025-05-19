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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Улюблений напій виявився рятівником чоловічої потенції: про це мало хто знає

Дослідження показали, що один із найпопулярніших напоїв, який п’ють практично всі люди на планеті, може сприятливо впливати на чоловічу потенцію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який напій позитивно впливає на потенцію чоловіків

Який напій позитивно впливає на потенцію чоловіків / © www.freepik.com/free-photo

Це кава. Науковці говорять, що напій здатен нівелювати ризик еректильної дисфункції у чоловіків.

Якщо кожного дня випивати по 2-3 чашки кави, організм отримуватиме від 85 до 170 мг кофеїну. Речовина у таких дозах є потужним стимулятором, тому допомагатиме поліпшити кровообіг і підвищуватиме рівень енергії. А також стимулюватиме вироблення гормонів, що вкрай важливі для сексуального здоров’я чоловіків.

За рахунок того, що кофеїн розширює судини та покращує кровообіг, включно з припливом крові до органів малого таза, речовина відіграє ключову роль в ерекції. До того ж, цей стимулятор здатен знижувати чутливість до інсуліну і легко стимулювати нервову систему, що також добре позначається на чоловічій функції.

Втім медики нагадують, що позитивного ефекту можна досягнути лише за помірного вживання кави. Надмірна кількість напою може, навпаки, викликати тривожність, безсоння та негативно вплинути на загальне самопочуття.

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Дата публікації
Кількість переглядів
184
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