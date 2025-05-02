Небезпека ультраоброблених продуктів

Реклама

Нові дослідження свідчать, що ультраоброблені продукти (УПХ) можуть бути смертельно небезпечними. Окрім зв’язку з раком, діабетом та серцевими захворюваннями, вони збільшують ризик передчасної смерті.

Про це повідомило видання Yahoo.

Дослідження показало, що кожні 10% збільшення споживання УПХ підвищують ризик смерті на 3%. Дослідники зазначили, що в США у 2018 році через ці продукти померло 124 000 людей віком 30–69 років.

Реклама

«УПФ впливають на здоров’я не лише на індивідуальний вплив високого вмісту… натрію, трансжирів і цукру, через зміни в продуктах харчування під час промислової обробки та використання штучних інгредієнтів, включаючи барвники, штучні ароматизатори та підсолоджувачі, емульгатори та багато інших добавок і технологічних допоміжних речовин. Таким чином, оцінка смертності від усіх причин, пов’язаних зі споживанням УПФ, дозволяє загалом оцінити вплив промислової обробки харчових продуктів на здоров’я», — заявив дослідник Едуардо Аугусто Фернандес Нільсон.

Ультраоброблені продукти містять штучні добавки, зайві калорії та мінімум корисних речовин. Дослідження свідчать, що їхнє регулярне вживання підвищує ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння та навіть передчасної смерті. Ось чотири найнебезпечніші групи таких продуктів:

Оброблене м’ясо Солодкі та дієтичні напої Десерти на молочній основі Солодкі сухі сніданки

Дослідження показало, що особи з найвищим рівнем споживання ультраоброблених жирів (НПФ) мали на 4% вищий ризик смерті від будь-яких причин і на 8% вищий ризик смерті від нейродегенеративних захворювань у порівнянні з тими, хто вживав їх найменше.

Нагадаємо, лікарі назвали два овочі, які допомагають тримати цукор у крові в межах норми.