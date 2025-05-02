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- Здоров’я
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Посякденні продукти можуть викликати ранню смерть — шокувальне дослідження
Ультраоброблені продукти не просто шкідливі — вони вбивають. У США через них щороку гинуть десятки тисяч людей.
Нові дослідження свідчать, що ультраоброблені продукти (УПХ) можуть бути смертельно небезпечними. Окрім зв’язку з раком, діабетом та серцевими захворюваннями, вони збільшують ризик передчасної смерті.
Про це повідомило видання Yahoo.
Дослідження показало, що кожні 10% збільшення споживання УПХ підвищують ризик смерті на 3%. Дослідники зазначили, що в США у 2018 році через ці продукти померло 124 000 людей віком 30–69 років.
«УПФ впливають на здоров’я не лише на індивідуальний вплив високого вмісту… натрію, трансжирів і цукру, через зміни в продуктах харчування під час промислової обробки та використання штучних інгредієнтів, включаючи барвники, штучні ароматизатори та підсолоджувачі, емульгатори та багато інших добавок і технологічних допоміжних речовин. Таким чином, оцінка смертності від усіх причин, пов’язаних зі споживанням УПФ, дозволяє загалом оцінити вплив промислової обробки харчових продуктів на здоров’я», — заявив дослідник Едуардо Аугусто Фернандес Нільсон.
Ультраоброблені продукти містять штучні добавки, зайві калорії та мінімум корисних речовин. Дослідження свідчать, що їхнє регулярне вживання підвищує ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння та навіть передчасної смерті. Ось чотири найнебезпечніші групи таких продуктів:
Оброблене м’ясо
Солодкі та дієтичні напої
Десерти на молочній основі
Солодкі сухі сніданки
Дослідження показало, що особи з найвищим рівнем споживання ультраоброблених жирів (НПФ) мали на 4% вищий ризик смерті від будь-яких причин і на 8% вищий ризик смерті від нейродегенеративних захворювань у порівнянні з тими, хто вживав їх найменше.
Нагадаємо, лікарі назвали два овочі, які допомагають тримати цукор у крові в межах норми.