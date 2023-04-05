Унікальна операція: вперше в Україні лікарі пересадили шкіру однорічній дитині від посмертного донора

У Львові однорічному хлопчику вперше в Україні пересадили шкіру від посмертного донора.

Про унікальну операцію розповіли у Дитячій лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

"Андрійко дістав опіки 25% шкіри: підборіддя, шиї та грудної клітки. Його мама Наталя відволіклась аби приготувати синочкові кашу. За мить почула крик, який не забуде ніколи. Малюк потягнув чайник за дріт і перелив на себе кип’яток. Дитя одразу доправили в опіковий блок нашої лікарні", – розповіли фахівці закладу.

В реанімації команда анестезіологів всю ніч намагалася стабілізувати стан однорічної дитини. І лікарям це вдалося. Однак, шкіра хлопчика місцями була настільки уражена опіками, що вже не могла відновитися самостійно.

Опікові хірурги вирішили застосувати до лікування Андрійка революційний для України підхід: пересадити малюкові шкіру від посмертного донора як це десятиліттями роблять в розвинених країнах.

"До цього кроку в Першому медоб’єднанні Львова готувалися кілька років. На базі одного із найбільших опікових центрів створили перший в західних регіонах України Банк шкіри. Це стало можливим в тому числі завдяки минулорічним змінам до закону про трансплантацію", – зазначили фахівці.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Однорічний Андрійко став першим малюком, чиє лікування вдалося розпочати із застосуванням донорської шкіри. Знявши верхні, уражені фрагменти тканини, опікові хірурги закрили рани донорською шкірою.

"Вона не здатна прижитися і може перебувати на тілі пацієнта до кількох тижнів. Мета такої пересадки – захистити обпечені ділянки та створити максимально природні, необхідні для якнайшвидшого загоєння ран умови. І вже за кілька тижнів після цього Андрійко був готовий до наступного кроку - аутотрансплантації (закриття рани вже власною шкірою)", – розповіли медики.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

За словами лікарів, створення Банків шкіри зараз актуальне як ніколи. Адже, опіки – одна із найчастіших причин травматизації військових та цивільних під час війни. Багатьох поранених доправляють саме до Львова.

Застосування донорської шкіри дає змогу закрити глибокі дефекти, найкращим чином підготувати рани до подальших операцій та значно пришвидшити процес одужання. І важливо, що відтепер завдяки трансплантації донорської шкіри наші медики можуть рятувати життя не лише дорослих пацієнтів з опіками, а й дітей з усієї України.

Однорічний Андрійко - перший пацієнт, якому пересадили шкіру від посмертного донора - вже вдома. До своїх лікарів повертається лише на перев'язки. Далі на нього чекає реабілітація.

Нагадаємо, що в Україні вперше знайшли донора кісткового мозку з вітчизняного реєстру. Процедура донації була схожа на здавання крові.

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