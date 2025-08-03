Унікальні властивості помідорів, про які знають не всі

Помідори — чудове джерело вітамінів

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Помідори не лише смакують, але й містять низку корисних переваг для здоров’я. Звичайний помідор може мати близько 40% денного рекомендованого мінімуму вітаміну С. Помідори містять вітамін А, який підтримує імунну систему, зір та здоров’я шкіри.

Розповідаємо, чим корисний популярний овоч.

Споживання помідорів пов’язане зі зниженням ризику розвитку деяких видів раку, зокрема раку простати. Антиоксиданти, такі як лікопін, можуть захищати клітини від пошкоджень, що призводять до ракових змін.

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Помідори сприяють покращенню стану шкіри завдяки високому вмісту лікопіну та інших антиоксидантів. Вони допомагають захистити шкіру від пошкоджень, спричинених ультрафіолетовим випромінюванням, та зменшити ознаки старіння.

Вітамін А, присутній у помідорах, є важливим для підтримки здоров’я очей. Регулярне споживання помідорів може допомогти запобігти розвитку вікової дегенерації жовтої плями та інших захворювань очей.

Вітамін С, яким багаті помідори, сприяє зміцненню імунної системи, допомагаючи організму боротися з інфекціями та запаленнями.

Вітамін К та кальцій, присутні у помідорах, сприяють зміцненню кісток та підтримці їхньої міцності, що допомагає запобігти остеопорозу та іншим захворюванням кісткової системи.

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Волокна, що містяться в помідорах, сприяють покращенню травлення та запобігають запорам, підтримуючи здоров’я шлунково-кишківникового тракту.

Дослідження показують, що споживання помідорів може покращити рухливість сперматозоїдів, що є важливим фактором для чоловічої фертильності.

Раніше ми писали про користь винограду для здоров’я. Більше про це читайте у новині.