Уповільнює старіння і позбавляє жиру на животі: напій, який треба пити усім людям зрілого віку

Дієта є ключем не лише до схуднення, а й до уповільнення процесів старіння.

Секрет довголіття та стрункості фігури криється в класичному зеленому чаї. Цей напій на вісімдесят відсотків складається з катехінів, які є надпотужними антиоксидантними сполуками. Зелений чай має здатність знищувати вільні радикали, які призводять до процесів старіння. До того ж, напій спалює вісцеральний жир на животі, а маса тіла і харчування при цьому не змінюються. Розповідаємо, у чому користь зеленого чаю, які хвороби лікує і кому не варто зловживати напоєм.

Яка користь зеленого чаю для організму

Так як напій містить у собі велику кількість корисних сполук, то здатен діяти комплексно на зміцнення здоров’я організму, запобігаючи багатьом захворюванням.

Протизапальна дія. Ще у Стародавньому Китаї зелений чай застосовували як жарознижуючий засіб, зупиняли кров і прискорювали загоєння ран. Таким методом у китайській народній медицині користуються й донині.

Ще у Стародавньому Китаї зелений чай застосовували як жарознижуючий засіб, зупиняли кров і прискорювали загоєння ран. Таким методом у китайській народній медицині користуються й донині. Профілактика раннього старіння та зміцнення імунітету. Катехіни, що містяться в напої, не дають вільним радикалам пошкоджувати клітини, тому старіння шкіри уповільнюється, дрібні зморшки розгладжуються, а шкіра виглядає свіжою та здоровою.

Катехіни, що містяться в напої, не дають вільним радикалам пошкоджувати клітини, тому старіння шкіри уповільнюється, дрібні зморшки розгладжуються, а шкіра виглядає свіжою та здоровою. Покращує пам’ять, працездатність та концентрацію. Після чаювання в організмі виробляється дофамін і знижується гормон, що пригальмовує когнітивні функції. Тому людина почувається бадьорою, щасливою та енергійною.

Після чаювання в організмі виробляється дофамін і знижується гормон, що пригальмовує когнітивні функції. Тому людина почувається бадьорою, щасливою та енергійною. Піднімає настрій. Завдяки вмісту L-теаніну напій здатен заспокоїти або збадьорити, гармонізує настрій та знімає стрес.

Завдяки вмісту L-теаніну напій здатен заспокоїти або збадьорити, гармонізує настрій та знімає стрес. Виводить токсини. Зелений чай здатен виводити шкідливі речовини з організму, тому допомагає при симптомах отруєння.

Зелений чай здатен виводити шкідливі речовини з організму, тому допомагає при симптомах отруєння. Допомагає схуднути. Зелений чай розганяє метаболізм і розщеплює жири, але його треба пити у комплексі з правильним харчуванням та фізичними навантаженнями.

Зелений чай для профілактики та боротьби з хворобами

Бореться з деменцією. Катехіни захищають мозок від руйнування нейронів, покращують когнітивні функції, тому це дозволяє уникнути хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Щоб зелений чай справді допоміг попередити ці хвороби, його треба пити регулярно.

Катехіни захищають мозок від руйнування нейронів, покращують когнітивні функції, тому це дозволяє уникнути хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Щоб зелений чай справді допоміг попередити ці хвороби, його треба пити регулярно. Знижує ризик онкології. Американські дослідники з’ясували, що поліфеноли, які містяться в напої, захищають від УФ-променів та не дають розвиватися раковим клітинам. А антиоксиданти гальмують окисні процеси в організмі, що призводять до виникнення ракових пухлин.

Американські дослідники з’ясували, що поліфеноли, які містяться в напої, захищають від УФ-променів та не дають розвиватися раковим клітинам. А антиоксиданти гальмують окисні процеси в організмі, що призводять до виникнення ракових пухлин. Лікує порожнину рота. Зелений чай зберігає зубну емаль від руйнування, нівелює неприємний запах у роті. А катехіни запобігають розвитку стрептококових бактерій, що викликають карієс.

Зелений чай зберігає зубну емаль від руйнування, нівелює неприємний запах у роті. А катехіни запобігають розвитку стрептококових бактерій, що викликають карієс. Стабілізує вироблення інсуліну. Японські вчені довели, що зелені сорти чаю запобігають розвитку хвороби на діабет ІІ типу.

Японські вчені довели, що зелені сорти чаю запобігають розвитку хвороби на діабет ІІ типу. Зміцнює серцево-судинну систему. Зелений чай здатен підтримувати еластичність судин, нівелює ризики захворювання серця, атеросклерозу та інсульту.

Зелений чай здатен підтримувати еластичність судин, нівелює ризики захворювання серця, атеросклерозу та інсульту. Лікує захворювання шкіри. Напій лікує псоріаз, пришвидшує регенерацію клітин та заспокоює запалення. Його можна пити, а також використовувати як тонік у догляді за шкірою.

Яка шкода зеленого чаю

Не варто регулярно вживати зелений чай тим, хто має гіпертонію, проблеми з печінкою, нирками та жовчним міхуром. Якщо зі здоров’ям все гаразд, то можна пити по 3-4 чашки на день. У випадку, якщо є підвищена чутливість до кофеїну, від надмірного вживання напою може бути нудота, тривожність і проблеми зі сном.

Якщо ви приймаєте ліки, що розріджують кров, також не варто пити зелений чай. Не слід поєднувати напій з кавою та енергетиками, щоб не було додаткового навантаження на серце.

Зелений чай має сечогінний ефект, з одного боку, він очищає нирки і виводить зайву вологу. А з іншого, разом із сечею вимиваються калій, залізо та магній, тому не варто зловживати напоєм.

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