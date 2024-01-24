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Уповільнює старіння і позбавляє жиру на животі: напій, який треба пити усім людям зрілого віку

Уповільнює старіння і позбавляє жиру на животі: напій, який треба пити усім людям зрілого віку

Що лікує зелений чай / Фото: Freepik

Дієта є ключем не лише до схуднення, а й до уповільнення процесів старіння.

Секрет довголіття та стрункості фігури криється в класичному зеленому чаї. Цей напій на вісімдесят відсотків складається з катехінів, які є надпотужними антиоксидантними сполуками. Зелений чай має здатність знищувати вільні радикали, які призводять до процесів старіння. До того ж, напій спалює вісцеральний жир на животі, а маса тіла і харчування при цьому не змінюються. Розповідаємо, у чому користь зеленого чаю, які хвороби лікує і кому не варто зловживати напоєм.   

Яка користь зеленого чаю для організму

Так як напій містить у собі велику кількість корисних сполук, то здатен діяти комплексно на зміцнення здоров’я організму, запобігаючи багатьом захворюванням.

  • Протизапальна дія. Ще у Стародавньому Китаї зелений чай застосовували як жарознижуючий засіб, зупиняли кров і прискорювали загоєння ран. Таким методом у китайській народній медицині користуються й донині.
  • Профілактика раннього старіння та зміцнення імунітету. Катехіни, що містяться в напої, не дають вільним радикалам пошкоджувати клітини, тому старіння шкіри уповільнюється, дрібні зморшки розгладжуються, а шкіра виглядає свіжою та здоровою.
  • Покращує пам’ять, працездатність та концентрацію. Після чаювання в організмі виробляється дофамін і знижується гормон, що пригальмовує когнітивні функції. Тому людина почувається бадьорою, щасливою та енергійною.
  • Піднімає настрій. Завдяки вмісту L-теаніну напій здатен заспокоїти або збадьорити, гармонізує настрій та знімає стрес.
  • Виводить токсини. Зелений чай здатен виводити шкідливі речовини з організму, тому допомагає при симптомах отруєння.
  • Допомагає схуднути. Зелений чай розганяє метаболізм і розщеплює жири, але його треба пити у комплексі з правильним харчуванням та фізичними навантаженнями.

Зелений чай для профілактики та боротьби з хворобами

  • Бореться з деменцією. Катехіни захищають мозок від руйнування нейронів, покращують когнітивні функції, тому це дозволяє уникнути хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Щоб зелений чай справді допоміг попередити ці хвороби, його треба пити регулярно.
  • Знижує ризик онкології. Американські дослідники з’ясували, що поліфеноли, які містяться в напої, захищають від УФ-променів та не дають розвиватися раковим клітинам. А антиоксиданти гальмують окисні процеси в організмі, що призводять до виникнення ракових пухлин.
  • Лікує порожнину рота. Зелений чай зберігає зубну емаль від руйнування, нівелює неприємний запах у роті. А катехіни запобігають розвитку стрептококових бактерій, що викликають карієс.
  • Стабілізує вироблення інсуліну. Японські вчені довели, що зелені сорти чаю запобігають розвитку хвороби на діабет ІІ типу.
  • Зміцнює серцево-судинну систему. Зелений чай здатен підтримувати еластичність судин, нівелює ризики захворювання серця, атеросклерозу та інсульту.
  • Лікує захворювання шкіри. Напій лікує псоріаз, пришвидшує регенерацію клітин та заспокоює запалення. Його можна пити, а також використовувати як тонік у догляді за шкірою.     

Яка шкода зеленого чаю

Не варто регулярно вживати зелений чай тим, хто має гіпертонію, проблеми з печінкою, нирками та жовчним міхуром. Якщо зі здоров’ям все гаразд, то можна пити по 3-4 чашки на день. У випадку, якщо є підвищена чутливість до кофеїну, від надмірного вживання напою може бути нудота, тривожність і проблеми зі сном.

Якщо ви приймаєте ліки, що розріджують кров, також не варто пити зелений чай. Не слід поєднувати напій з кавою та енергетиками, щоб не було додаткового навантаження на серце.

Зелений чай має сечогінний ефект, з одного боку, він очищає нирки і виводить зайву вологу. А з іншого, разом із сечею вимиваються калій, залізо та магній, тому не варто зловживати напоєм.

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