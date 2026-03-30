Уся правда про яйця: чи корисні вони і скільки їх можна їсти

Яйця давно стали звичною частиною нашого щоденного раціону. Погодьтеся, що може бути простіше і в той же час смачніше за свіжоприготовану яєчню або пишний омлет на сніданок? Тут вам і почуття ситості без переїдання, і гарний настрій, і заряд бадьорості на цілий день.

Але протягом десятиліть споживання яєць також викликало суперечки через високий вміст холестерину, який деякі дослідження пов’язували з підвищеним ризиком серцевих захворювань.

Тим часом вчені починають розуміти інші переваги яєць для здоров’я. Яєчні жовтки є одним із найкращих джерел лютеїну, пігменту, який, зокрема, пов’язаний із покращенням зору та зниженням ризику захворювань очей.

Дієтологи пояснюють, як вживання яєць впливає на здоров’я.

Яйця є чудовим джерелом високоякісного білка

Це означає, що вони містять усі незамінні амінокислоти, які потрібні організму, але не можуть вироблятися самостійно.

«Ці амінокислоти є надзвичайно важливими, оскільки вони будують і відновлюють тканини, підтримують ріст м’язів і допомагають організму виконувати різні функції, — каже Мішель Ньюман, магістерка наук. — Одне велике яйце містить приблизно шість грамів білка, що робить яйця ефективним та доступним способом задоволення щоденних потреб у білку».

Підтримка імунітету

Регулярне вживання яєць може допомогти підтримувати імунну функцію. Це пояснюється тим, що стан імунітету залежить від харчового білка (який міститься в яйцях) для вироблення імунних білків, таких як антитіла. Ці білки дозволяють організму швидко реагувати на такі загрози, як бактерії та віруси. Яйця також містять селен, вітамін А, вітамін В12 та цинк, які підтримують здорову імунну функцію.

Ба більше, яєчні жовтки є одним з небагатьох природних джерел вітаміну D. Вітамін D допомагає регулювати як вроджений імунітет (перша лінія захисту організму), так і адаптивний імунітет (спеціалізований, цілеспрямований захист організму), каже Ньюман.

Покращення відчуття ситості

Як частина збалансованого раціону, яйця можуть допомогти підвищити відчуття ситості та насичення. Це пов’язано із вмістом білка та жиру. Разом ці поживні речовини уповільнюють спорожнення шлунка (тобто швидкість, з якою їжа рухається через травну систему), що подовжує відчуття ситості після їди.

Скільки яєць на добу можна їсти

Для більшості загалом здорових дорослих від одного до двох яєць на день вважається безпечним. Але, як і з багатьма продуктами, є деякі винятки.

У деяких людей є сімейна гіперхолестеринемія, стан, який генетично схильний до підвищеного рівня холестерину. Це підвищує чутливість до харчового холестерину, який міститься в яйцях. У цьому разі часто рекомендується обмежити споживання яєць до трьох-чотирьох на тиждень.

Раніше ми писали про дванадцять суперпродуктів з вітаміном C, які змінять ваше здоров’я. Більше про це читайте у новині.