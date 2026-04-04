В якому органі накопичується найбільше жиру та чим це загрожує: приголомшливі факти

В людському тілі печінка стає головним резервуаром для жиру / © Credits

Коли ми споживаємо більше калорій, ніж витрачаємо, наше тіло шукає місце для зберігання надлишків енергії. Найбільший удар бере на себе печінка — орган, який відповідає за метаболізм, перетворюючись на своєрідне «сховище».

Про небезпечні наслідки цього процесу та страшну статистику розповіли фахівці Американського фонду печінки (ALF).

Фабрика метаболізму та «правило 5 відсотків»

Печінка виконує роль головної хімічної лабораторії організму. Коли ми їмо забагато, орган перетворює надлишок калорій на тригліцериди (жирові сполуки), які зберігаються в її клітинах — гепатоцитах.

Невелика кількість жиру є нормою. Але щойно його обсяг перевищує 5-10% від загальної маси органу, лікарі констатують наявність стеатозу. У сучасній світовій медицині цей стан тепер офіційно називається MASLD (стеатозна хвороба печінки, асоційована з метаболічною дисфункцією).

Якщо проблему ігнорувати, хвороба переходить у важчу стадію — MASH (стеатогепатит). Печінка починає набрякати, запалюватися, а її здорові тканини замінюються рубцями, що неминуче веде до незворотного цирозу або раку.

Невидима епідемія: хто в зоні ризику

Статистика захворювання вражає. Як зазначають на урядовому медичному порталі Австралії Healthdirect, від стеатозу страждає кожен третій дорослий австралієць. Водночас у США ця цифра сягає 100 мільйонів осіб (25% населення). Хвороба масово молодшає — наразі це найпоширеніше захворювання печінки серед дітей, рівень якого зріс удвічі за останні 20 років.

Головними тригерами є так званий метаболічний синдром: зайва вага (особливо жир на животі), діабет 2 типу, високий холестерин та інсулінорезистентність. Менш поширеними причинами є синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), зниження функції щитовидної залози та прийом певних медикаментів.

Загроза для вагітних та серцевий парадокс

Жирова хвороба може серйозно ускладнити перебіг вагітності. Вона вражає близько 18% вагітних жінок через природні гормональні зміни та сплеск естрогену. Наявність MASLD до зачаття підвищує ризик гестаційного діабету, прееклампсії (небезпечного підвищення тиску) та передчасних пологів.

Проте найстрашніший парадокс цієї хвороби пов’язаний із серцем. За даними ALF, пацієнти з жировою хворобою печінки набагато частіше помирають від серцево-судинних захворювань (інфарктів та інсультів), ніж від безпосередньої відмови самої печінки.

Як виявити проблему та зупинити руйнування

Експерти дослідницької клініки Мейо пояснюють, що підступність стеатозу полягає в його безсимптомності на ранніх стадіях. Коли ж розвивається важка форма (MASH) або цироз, з’являються важкі сиптоми, але допомогти пацієнту на цій стадіє вже вкрай важко.

Діагностують хворобу за допомогою аналізів крові (високі печінкові ферменти та тригліцериди) і УЗД, яке показує змінену, аномально «світлу» щільність тканин.

Чарівної таблетки від MASLD не існує. Єдиний доведений спосіб зупинити руйнування та навіть повернути процес назад — це кардинальна зміна способу життя. Лікарі наполегливо рекомендують знижувати вагу, регулярно займатися спортом, повністю відмовитися від алкоголю та дотримуватися здорового харчування.

Нагадаємо, щоденна кава може впливати на печінку сильніше, ніж здається. Дослідження пов’язують 3–4 чашки на день із нижчими ризиками цирозу та раку.