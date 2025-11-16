В який час доби краще прокидатися, щоб жити довше

Сон перезавантажує системи нашого організму / © Credits

Учені дійшли висновку, що «жайворонки», які прокидаються рано і досягають піку активності у першій половині дня, мають значно кращі прогнози щодо здоров’я та довголіття, ніж «сови».

Про це пише T4.

Це твердження ґрунтується на аналізі даних 433 268 осіб віком від 38 до 73 років, за здоров’ям яких фахівці стежили в середньому шість з половиною років, ретельно відстежуючи причини смерті. Після врахування таких факторів, як вік, стать, шкідливі звички, індекс маси тіла та загальна тривалість сну, експерти виявили вражаючу закономірність: у «сов» ризик смерті з будь-якої причини виявився на 10 відсотків вищим, ніж у «жайворонків». Це свідчить про те, що пізній відхід до сну та пізнє пробудження можуть бути незалежним фактором ризику для здоров’я.

Дослідження показало, що у людей з пізнім хронотипом імовірність розвитку психологічних розладів майже вдвічі вища, ніж у тих, хто рано прокидається. Окрім ментального здоров’я, страждає й ендокринна система: у «сов» виявили на 30% вищу ймовірність розвитку цукрового діабету. Також було зафіксовано підвищені ризики респіраторних захворювань (на 23%) та різноманітних шлунково-кишкових розладів (на 22%), що включають широкий спектр станів — від синдрому подразненого кишківника до більш серйозних патологій.

Крім того, як показали дослідження, якщо людина нормально висипається, це сприяє одужанню, підвищенню імунітету, правильному обміну речовин тощо.

