У Австралії розпочали розслідування після того, як з лабораторії зникли сотні флаконів з живими вірусами, зокрема вірусом Гендра, лісавірусом та хантавірусом.

Про це пише Newsweek.

Видання повідомляє, що міністр охорони здоров'я Квінсленду Тім Ніколс заявив, що 323 зразки вірусів зникли 2021 року через серйозне порушення стандартів біологічної безпеки. Витік було виявлено лише в серпні 2023 року, що викликало занепокоєння та призвело до початку розслідування.

Які віруси зникли

Загалом, було виявлено, що з лабораторії зникли 323 флакони з різними вірусами. Зокрема, майже 100 з них містили вірус Гендра, який є смертельним для людей і тварин. Два флакони містили хантавірус, а 223 флакони — зразки лісавірусу. Всі ці віруси є потенційно небезпечними для здоров'я.

Вірус Гендра

Вірус Гендра був вперше виявлений у 1990-х роках після того, як кілька коней захворіли та загинули. Люди можуть заразитися цим вірусом через контакт з інфікованими тваринами. Хоча випадки інфікування людей рідкісні, рівень смертності серед тих, хто захворів, сягає 57%. Вірус має серйозний вплив не тільки на здоров'я, а й на галузі, пов'язані з тваринами, такі як ветеринарія та кіннозаводство.

Наслідки для безпеки

Зникнення таких зразків стало причиною для серйозної стурбованості щодо дотримання протоколів безпеки в дослідницьких установах. Лабораторії, які працюють з небезпечними біологічними матеріалами, повинні дотримуватись найсуворіших стандартів безпеки, щоб уникнути подібних інцидентів. Розслідування має на меті з'ясувати, як саме сталося порушення, і вжити заходів для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Нагадаємо, США фінансували дослідження в Уханьському інституті вірусології через гранти. Згідно з заявою американського підкомітету з коронавірусної пандемії, COVID-19 був створений у цій лабораторії за підтримки США, а сам вірус визнано штучним. Співробітники інституту проводили дослідження з посилення функцій вірусів, не дотримуючись правил біобезпеки.

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