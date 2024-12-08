В одній з країн ЄС різко почала зростати чисельність довгожителів: подробиці

У Ірландії є група довгожителів, які народилися до створення держави. Ці люди становлять одну з найбільш швидко зростаючих демографічних категорій у країні.

Про це пише Irish Independent.

Вони пережили численні війни, винахід електрики та висадку на Місяць. З 2018 року кількість таких осіб, яка становила 386, зросла майже вдвічі, до 736 осіб у 2023 році.

Вчені провели нове дослідження довгожителів Ірландії, намагаючись з'ясувати причини їх тривалого життя. Зазвичай основними факторами довголіття вважають прогрес у медицині та поліпшення харчування, однак цього разу дослідники звернули увагу на інші аспекти, зокрема психологічні та соціальні чинники.

Вчені проаналізували групу з 17 довгожителів Ірландії, серед яких були 10 жінок і 7 чоловіків, щоб краще зрозуміти фактори їхнього довголіття. Дослідження охопило їхнє дитинство, стосунки з родиною та друзями, релігійні переконання, а також погляди на старіння і спосіб життя.

Один з учасників, 103-річний фермер з Тіпперері, поділився спогадами про своє дитинство. У 1920-30-х роках, він і його однолітки працювали з раннього віку, аби допомогти сім'ям вижити. Вони збирали кукурудзу на полях, працюючи повний робочий день.

Повідомляється, що важливою була роль сім'ї, яка стала спільною темою серед усіх учасників. Багато з них згадували про позитивний досвід виховання та захисту з боку близьких, незважаючи на труднощі, що супроводжували "бурхливу епоху ірландської історії". Усі учасники відзначили значення належності до більш широких спільнот і висловилися, що ніколи не відчували себе самотніми, адже завжди були оточені людьми. Дослідження також показало, що довгожителі мають сильно розвинене почуття незалежності.

Дослідження, проведене докторкою Елісон Феган і її колегами з Технологічного університету Шеннона, виявило важливість соціальної пов'язаності для благополуччя на різних етапах життя. Вчені помітили, що для всіх учасників життєві зв'язки мали велике значення, хоча їхній вплив не змінювався з віком, а залишався актуальним протягом всього життя. Важливою складовою соціальної підтримки стала релігія, яка допомагала людям зберігати зв'язки, підтримувати активність і дарувала відчуття мети.

Ці результати узгоджуються з висновками інших міжнародних досліджень, що показують зв'язок між соціальною пов'язаністю і загальним добробутом як у старшому віці, так і на різних етапах життя. Вчені також зазначили, що після виходу на пенсію люди часто знаходили нові заняття, зокрема волонтерство чи хобі, щоб заповнити вільний час.

Також однією з ключових рис, яку виявили в учасників дослідження, було прийняття вікових змін. Це ставлення до старіння дозволяло їм зберігати життєрадісність і спокій у процесі адаптації до нових етапів життя.

Нагадаємо, Японія встановила новий рекорд довголіття, повідомивши про понад 95 000 людей, які досягли 100 років. З них майже 90% — жінки. Станом на 1 вересня 2024 року в країні було 95 119 довгожителів, що на 2 980 більше, ніж торік.

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