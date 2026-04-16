В одному з регіонів України зафіксовано спалах кору
В Івано-Франківській області зафіксували 121 випадок кору впродовж 2026 року. Більшість хворих — діти. Наразі, за заявою фахівців, ситуація контрольована.
На Прикарпатті склалася епідемічна ситуація із захворюваністю на кір. Наразі вона під контролем. Загалом від початку 2026 року в області зафіксували 121 випадок інфекції, причому переважна більшість хворих — діти.
Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За офіційними даними, 84,3% усіх випадків припадає саме на дитяче населення. Майже всі пацієнти, а саме 97,5%, отримали необхідну допомогу в стаціонарах медичних закладів області.
Фахівці також повідомляють, що з шести виявлених осередків захворювання п’ять уже повністю ліквідовано.
Наразі триває робота над локалізацією останнього активного спалаху — у Делятинській громаді. Там проводять посилений епідеміологічний моніторинг та необхідні протиепідемічні заходи.
Найбільше випадків кору зафіксували у Надвірнянському та Івано-Франківському районах.
Головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук наголосив, що завдяки злагодженій роботі медиків і епідеміологів вдалося зупинити поширення інфекції.
«Майже всі пацієнти (97,5%) отримали необхідну стаціонарну допомогу в закладах охорони здоровʼя області», — повідомив він.
Водночас фахівці закликають батьків перевірити вакцинальний статус дітей, адже щеплення залишається єдиним ефективним способом захисту від кору.