ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

В одному з регіонів України зафіксовано спалах кору

В Івано-Франківській області зафіксували 121 випадок кору впродовж 2026 року. Більшість хворих — діти. Наразі, за заявою фахівців, ситуація контрольована.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Прикарпатті локалізують останній спалах кору

На Прикарпатті склалася епідемічна ситуація із захворюваністю на кір. Наразі вона під контролем. Загалом від початку 2026 року в області зафіксували 121 випадок інфекції, причому переважна більшість хворих — діти.

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За офіційними даними, 84,3% усіх випадків припадає саме на дитяче населення. Майже всі пацієнти, а саме 97,5%, отримали необхідну допомогу в стаціонарах медичних закладів області.

З 6 виявлених спалахів — 5 вже повністю ліквідовано Фото Руслан Савчук

Фахівці також повідомляють, що з шести виявлених осередків захворювання п’ять уже повністю ліквідовано.

Наразі триває робота над локалізацією останнього активного спалаху — у Делятинській громаді. Там проводять посилений епідеміологічний моніторинг та необхідні протиепідемічні заходи.

Найбільше випадків кору зафіксували у Надвірнянському та Івано-Франківському районах.

Головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук наголосив, що завдяки злагодженій роботі медиків і епідеміологів вдалося зупинити поширення інфекції.

«Майже всі пацієнти (97,5%) отримали необхідну стаціонарну допомогу в закладах охорони здоровʼя області», — повідомив він.

Водночас фахівці закликають батьків перевірити вакцинальний статус дітей, адже щеплення залишається єдиним ефективним способом захисту від кору.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie