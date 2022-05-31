В "Охматдиті" провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослій пацієнтці, якій через війну не змогли допомогти вдома

В "Охматдиті" провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослій пацієнтці, якій через війну не змогли допомогти вдома

Фахівці закладу можуть надавати допомогу онкохворим пацієнтам будь-якого віку.

Анастасія з Миколаєва, якій лише 29 років, ще у березні мала пройти трансплантацію кісткового мозку, щоб побороти рак. Але замість операції та лікування вона змушена була виїхати з напівоточеного окупантами міста.

Питання проведення трансплантації стало питанням життя і смерті, повідомили лікарі.

Завдяки професіоналізму лікарів, участі тих, хто долучився до перевезення донорського кісткового мозку з Німеччини, пацієнтка отримала свій шанс на життя та одужання.

МОЗ

Операція стала можливою завдяки тому, що лікарня "Охматдит" отримала ліцензію на проведення трансплантації кісткового мозку для дорослих.

Так, фахівці закладу можуть надавати допомогу онкохворим пацієнтам будь-якого віку.

Нагадаємо, в Охмадиті почали робити трансплантацію кісткового мозку дорослим. Дитяча лікарня отримала ліцензію.