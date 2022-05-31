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В "Охматдиті" провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослій пацієнтці, якій через війну не змогли допомогти вдома

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В "Охматдиті" провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослій пацієнтці, якій через війну не змогли допомогти вдома

Фахівці закладу можуть надавати допомогу онкохворим пацієнтам будь-якого віку.

Анастасія з Миколаєва, якій лише 29 років, ще у березні мала пройти трансплантацію кісткового мозку, щоб побороти рак. Але замість операції та лікування вона змушена була виїхати з напівоточеного окупантами міста.

Питання проведення трансплантації стало питанням життя і смерті, повідомили лікарі.

Завдяки професіоналізму лікарів, участі тих, хто долучився до перевезення донорського кісткового мозку  з Німеччини, пацієнтка отримала свій шанс на життя та одужання.

МОЗ / ©
МОЗ

Операція стала можливою завдяки тому, що лікарня "Охматдит" отримала ліцензію на проведення трансплантації кісткового мозку для дорослих.

Так, фахівці закладу можуть надавати допомогу онкохворим пацієнтам будь-якого віку.

Нагадаємо, в Охмадиті почали робити трансплантацію кісткового мозку дорослим. Дитяча лікарня отримала ліцензію. 

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