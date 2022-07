В "Охматдиті" вперше зробили тотальне опромінення тіла та трансплантацію кісткового мозку дорослій пацієнтці

37-річна медсестра Любов з Ніжина лікувалась від лейкозу в Чернігові та Черкасах, під час війни – потрапила до столичного "Охматдиту".

Про це повідомили у МОЗ. Любові першій з дорослих в "Охматдиті" зробили тотальне опромінення тіла (TBI) та пересадку кісткового мозку (ТКМ) за принципом "all under the roof" (все під одним дахом).

Раніше пацієнтам доводилося робити їх у різних установах, інколи – в різних країнах.

"Жінка стала четвертим дорослим пацієнтом, якому в стінах Охматдиту пересадили кістковий мозок. Нині її вже виписали з лікарні, вона почувається добре й продовжуватиме лікування амбулаторно. Лікування в Охматдиті було безоплатним: TBI та пересадка кісткового мозку оплачується МОЗ України", – повідомили фахівці.

