В ООН шокували, скільки людей помруть від СНІДу без фінансування США

Без фінансування США пандемія ВІЛ/СНІД може різко загостритися. Йдеться про мільйони смертей і нових заражень.

За оцінками ООН, якщо США не відновлять фінансування програми боротьби з ВІЛ/СНІДом, то протягом чотирьох років можуть померти 6,3 млн людей.

Про це заявила директорка Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) Вінні Бьяньїма.

Бьяньїма попередила, що світ зіткнеться зі "справжнім сплеском" ВІЛ. Зокрема, очікується 8,7 млн нових інфікувань.

Директорка ЮНЕЙДС зазначила, що хоч фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) мають відновити вже у квітні, центри допомоги пацієнтам із ВІЛ можуть уже не відкритися. Усе "через побоювання, що вони не відповідатимуть новим рекомендаціям" американського уряду.

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"Це раптове припинення фінансування США призвело [до закриття] багатьох клінік, звільнення тисяч медичних працівників. Це медсестри, лікарі, лаборанти, працівники аптек… це багато", – пояснила Бьяньїма.

Вона висловила думку, що для США "розумно бажати скоротити своє фінансування", але це слід робити поступово. Раптове припинення рятівної допомоги має руйнівний вплив на країни, особливо в Африці, і навіть в Азії та Латинській Америці.

Директорка ЮНЕЙДС також сказала, що в ООН "не чули" обіцянок від урядів інших країн щодо заповнення прогалини у фінансуванні.

За інформацією ЮНЕЙДС, станом на 2023 рік у всьому світі з ВІЛ жили приблизно 40 млн людей. Із цієї кількості приблизно 1,3 млн інфікувалися того ж року, а 630 тис. осіб померли від пов’язаних зі СНІДом хвороб.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що через скорочення іноземної допомоги з боку США вісім країн, серед яких Україна, можуть зіткнутися з критичною нестачею ліків для пацієнтів із ВІЛ.