Вакцинація / © Associated Press

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В США презентували вакцину від ВІЛ з ефективністю близько 100%, що вводиться двічі на рік.

Про це повідомляє Gilead.

Yeztugo протестували на 7 тисячах добровольців, і він повністю блокував передачу вірусу при незахищеному контакті.

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Розробка вакцини тривала понад 20 років.

До кінця року вакцина від ВІЛ з’явиться в США, а пізніше — в інших країнах.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені зробили прорив у боротьбі з ВІЛ — вони знайшли спосіб «витягнути» вірус із клітин, де він ховався. Дослідження проводилися на клітинах пацієнтів із ВІЛ. Наступним кроком стане перевірка здатності імунної системи реагувати на проявлений вірус. До випробувань на людях може минути ще кілька років, але відкриття вже стало проривом у боротьбі з вірусом імунодефіциту.

Нагадаємо, у Німеччині 60-річний чоловік став сьомою людиною у світі, яка вилікувалася від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Це сталося завдяки інноваційному підходу до трансплантації стовбурових клітин.

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