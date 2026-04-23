В цей час не можна їсти: вчені попередили про ризики для здоров’я кишківника

Стрес і пізні перекуси можуть нашкодити кишківнику / © Credits

Порушення травлення можуть бути пов’язані не лише з раціоном, а й із часом, коли людина їсть. Американські вчені з’ясували, що поєднання хронічного стресу та пізніх вечірніх перекусів здатне значно підвищувати ризик проблем зі шлунком і кишківником.

Про це повідомило видання Mirror.

У межах одного з досліджень науковці проаналізували дані понад 11 тисяч учасників Національного опитування щодо здоров’я та харчування у США. З’ясувалося, що люди з високим рівнем алостатичного навантаження — показника тривалого стресу для організму — які споживали щонайменше 25% добової норми калорій після 21:00, мали у 1,7 раза вищий ризик закрепів і діареї.

Інше дослідження, проведене в межах американського проєкту «Кишківник», охопило понад 4 тисячі людей. Аналіз показав: учасники з підвищеним рівнем стресу, які регулярно їли пізно ввечері, у 2,5 раза частіше повідомляли про проблеми з кишківником.

Провідна авторка дослідження, докторка Харіка Дадігірі з Нью-Йоркського медичного коледжу при лікарні Святої Марії та Святої Клер, наголосила, що для здоров’я важливе не лише те, що людина споживає, а й час приймання їжі.

За її словами, якщо організм уже виснажений стресом, пізні перекуси можуть стати «подвійним ударом» по здоров’ю кишківника.

Дослідники припускають, що чіткіший режим харчування та регулярніший час приймання їжі можуть покращити травлення. Водночас докторка Дадігірі не закликає повністю відмовлятися від улюблених ласощів чи перекусів, однак радить їсти їх раніше протягом дня.

Нагадаємо, порада випивати вісім склянок води на день давно стала правилом для мільйонів людей. Однак лікарі та дієтологи кажуть: універсальна норми не існує, а потреба у воді залежить від способу життя, здоров'я та навіть клімату.