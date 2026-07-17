В цих трьох країнах люди значно рідше хворіють на рак: професор розповів чому

Онкологія / © Credits

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Чому в одних країнах рівень захворюваності на рак значно нижчий, ніж в інших? Професор біології Томас Сейфрід вважає, що ключову роль можуть відігравати сучасний спосіб життя, харчування та вплив навколишнього середовища.

Про це пише LB.

Під час подкасту The Diary of a CEO ведучий Стівен Бартлетт звернув увагу, що в економічно розвинених країнах, зокрема США, Австралії та Новій Зеландії, показники захворюваності на рак є одними з найвищих у світі. Водночас у Нігері, Гамбії та Непалі вони значно нижчі.

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Професор біології Бостонського коледжу Томас Сейфрід пояснив, що це може бути пов’язано насамперед із сучасним способом життя.

Які фактори називає науковець

За словами професора, організм людини еволюціонував в умовах дефіциту їжі, тоді як сьогодні багато людей живуть в умовах постійного надлишку калорій.

Він вважає, що поєднання висококалорійного харчування, малорухливого способу життя, хронічного стресу, впливу хімічних речовин і канцерогенів може негативно позначатися на роботі мітохондрій — структур усередині клітин, які відповідають за вироблення енергії.

На думку Сейфріда, порушення їхньої роботи може бути одним із чинників розвитку онкологічних захворювань.

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Професор також звернув увагу на ультраоброблені продукти. Він зазначив, що такі продукти давно пов’язують із підвищеним ризиком розвитку окремих видів онкологічних захворювань, зокрема колоректального раку.

Науковець радить віддавати перевагу натуральним продуктам рослинного походження, обмежувати споживання ультраобробленої їжі та уникати переїдання.

Попри наведені пояснення, важливо зазначити, що розвиток раку залежить від багатьох факторів. На ризик захворювання впливають вік, спадковість, інфекції, шкідливі звички, екологія, спосіб життя та інші чинники.

Нагадаємо, рак підшлункової залози, який вважають одним з найагресивніших, може отримати новий метод лікування. Випробування мРНК-вакцини показало проривні результати.

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