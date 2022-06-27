В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та інших інфекцій

В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та інших інфекцій

Вакцинуватися можна дітям від 12 років та дорослим.

В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та вакцини проти інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим.

Про це повідомили у МОЗ.

Відтепер за один візит до медичного закладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.

Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

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