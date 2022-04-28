В Україні двоє дітей отримали позитивний результат тестування на поліомієліт

У ВООЗ додають, що в країні є прогалини в імунізації серед дітей, підлітків та дорослих. Вони призвели до спалахів кору 2012 року, а потім від середини 2017 до кінця 2019 року, коли в країні зафіксували другий за масштабом спалах кору у всьому світі.

На сьогоднішній день двоє дітей з гострим млявим паралічем (ГВП) отримали позитивний результат тестування на поліомієліт. Крім цього, вірус виявили у 19 дітей, які були контактними і мали безсимптомний перебіг.

Про це повідомили у ВООЗ та додали, що стежать за спалахом вакцинопорідного поліовірусу 2-го типу в Україні.

“Війна в Україні значно збільшує ризик спалаху кору, оскільки багато сімей були змушені мігрувати, жити в переповнених тимчасових приміщеннях, а також є багато людей, хто не може отримати доступ до медичних послуг”, - сказав Ярно Габіхт, голова ВООЗ в Україні.

Для захисту дітей та запобігання спалахам захворювань важливо, щоб кожна дитина, яка пропустила планову вакцинацію, могла легко доотримати необхідні дози. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб уникнути спалаху кору в умовах війни в Україні. Саме тому ВООЗ підтримує

Міністерство охорони здоров'я України у забезпеченні вакцини проти кору для дітей-переселенців, у межах Європейського тижня імунізації, в 10 областях у всій Україні.

Загальнонаціональна кампанія з вакцинації проти поліомієліту для забезпечення інактивованою вакциною (IPV) 140 тис. дітей у віці від 6 місяців до 6 років, які пропустили планове щеплення, була порушена через кілька тижнів після її запуску 1 лютого цього року. Відтоді кампанія відновилася там, де це можливо, і лише 48% (приблизно 69 тис.) дітей були вакциновані станом на 24 квітня.

"З кожним днем, який минає без відновлення порушених послуг або без можливостей для дітей-переселенців надолужити вакцинацію, підвищується ризик циркуляції поліомієліту, спалахів інших дитячих захворювань і подальшого поширення COVID-19", – підсумував д-р Ганс Анрі П. Клюге, директор WHO Regional Office for Europe.

Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:

як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;

на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.

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