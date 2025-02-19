В Україні лютує грип і COVID, у 16 областях запроваджують обмеження: деталі від МОЗ

В 16 областях України через високий рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 впроваджують протиепідемічні заходи. В окремих регіонах можуть застосовувати "локальний карантин".

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоровʼя України.

"В регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати "локальний карантин". Зокрема, йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи, щоб зупинити поширення та передавання ГРВІ та стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. За прогнозами МОЗ, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

За інформацією міністерства, протягом минулого тижня (10-16 лютого) в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 206 653 людей, із них 60% — діти. До лікарень з ускладненнями госпіталізовано 2 130 дорослих і 3 276 дітей.

Як повідомлялося, Україну атакує небезпечна хвороба.У різних регіонах України продовжують фіксувати збільшення кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19.

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