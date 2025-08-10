ТСН у соціальних мережах

В Україні — новий штам COVID-19 Stratus: що каже вірусолог

Радіус поширення коронавірусу Stratus — до 1 метра.

В Україні — новий штам COVID-19 Stratus: що каже вірусолог

© Pexels

В Україні зафіксували новий штам COVID-19 Stratus. Лікарка розповіла, як не захворіти.

Про це йшлося в ефірі «Київ 24».

Докторка медичних наук, професорка Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Алла Мироненко повідомила, що ризик підхопити COVID-19 Stratus найбільше стосується людей з хронічними захворюваннями, літніх та дітей через слабший імунітет.

Лікарка зазначила, що людям, які мають охриплість та симптоми хвороби верхніх дихальних шляхів., важливо носити маски, аби не наражати на небезпеку інших.

За її словами, новий варіант коронавірусу Stratus поширюється через повітря, коли особа кашляє, чхає чи говорить, випускаючи краплі з вірусом, які інші можуть вдихнути.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано зростання випадків захворюваності на COVID-19, типове для літнього періоду. Наразі випадки інфікування новим штамом коронавірусу Stratus (XFG) — у семи областях та Києві.

