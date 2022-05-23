В Україні обмежать обіг лікарських засобів, виробництво яких розташоване у РФ або Білорусі

В Україні обмежать обіг лікарських засобів, виробництво яких розташоване у РФ або Білорусі

Також закон встановлює термін призупинення реєстрації лікарського засобу в 3 місяці.

Верховна Рада України підтримала зміни до ЗУ «Про лікарські засоби», що дозволяють обмежити обіг лікарських засобів, виробництво яких розташоване у РФ або Білорусі.

Про це повідомили у МОЗ.

Документ дає змогу #МОЗ призупиняти чи скасовувати реєстрацію лікарського засобу в Україні, якщо він повністю або частково був вироблений у РФ чи Білорусі.

Росія не виробляє оригінальних ліків, переважна більшість препаратів російського виробництва – генерики, від яких можна відмовитися на користь українських та європейських виробників.

Також закон встановлює термін призупинення реєстрації лікарського засобу в 3 місяці. За цей час фармкомпанія може зупинити роботу на території РФ чи Білорусі.

Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.