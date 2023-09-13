В Україні однорічній дитині трансплантували кістковий мозок від 26-річного донора зі США

В гематологічному відділенні дитячої лікарні "Охматдит" в Києві однорічному Дмитрику трансплантували кістковий мозок від донора зі США.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Дмитрик із синдромом Гурлерата (важке спадкове захворювання обміну речовин) потребував швидкої трансплантації.

"Провести пересадку бажано до одного року, бо до цього часу у дитини формується низка ускладнень опорно-рухомого апарату, серцево-судинної системи, розлади центральної нервової системи. Трансплантація дає можливість зупинити розвиток симптомів, а не повернути час назад", – прокоментував випадок завідувач відділення трансплантації кісткового мозку клініки "Охматдит" Олександр Лисиця.

Історія хвороби

Діагноз хлопчику поставили у віці 11 місяців. Відтоді розпочався зворотній відлік до здорового дитинства.

За словами фахівця, раніше в Україні синдром Гурлерата виявляли лише тоді, коли організм вже зазнав незворотних змін в обміні речовин.

Дмитрик – друга дитина в сім'ї, і старша сестра підійшла йому як донор. Однак подальший аналіз виявив, що вона є носієм цього синдрому – ефективність такої трансплантації була б вкрай низькою. Тому шукали неродинного сумісного донора.

"Складність операції полягала перш за все в тому, що пацієнтові підійшов лише один донор у всьому світі. Доставка клітин передбачала важку логістику, зокрема – трансатлантичний переліт і велику часову різницю. Клітини доставили до українського кордону, звідки їх автівкою за рекордний час доставили до столиці. Хочу зауважити, що від моменту забору клітин до їхньої трансплантації має пройти не більше ніж 72 години – треба встигнути, бо потім клітини помирають. Попри всі складнощі, матеріал доставили за 42 години", – розповів лікар.

Як Дмитрика готували до трансплантації

Донора для хлопчика шукали три місяці.

"Співпадіння ДНК показників донора з хлопчиком абсолютно повне. За показниками це сумісність 10 з 10. Часто буває, що може бути кілька донорів з показниками 9 з 10, 8 і менше, тоді лікарі вирішують, чи підходить, бо приживлення клітин може не відбутися. У Дмитрика цей донор був одним єдиним у світі з понад 40 мільйонів людей. Були ризики, що він не відгукнеться, не зможе, відмовиться, але все склалося", – зазначили фахівці.

Трансплантації також посприяв фонд "Таблеточки".

Раніше в Україні пересадили серце дитини до дитини. Фахівці зазначили, що це є унікальна операція. 6-річна Соломійка отримала серце 4-річного хлопчика, який помер від розриву аневризми.

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