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В Україні підскочила кількість випадків зараження інфекцією, яку переносять щури: симптоми та наслідки

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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В Україні підскочила кількість випадків зараження інфекцією, яку переносять щури: симптоми та наслідки

Як можна впізнати інфекцію / Фото: Pexels

Про наслідки хвороби, якщо вчасно не звернути увагу на симптоми.

В українців частіше діагностують лептоспіроз. Впродовж 2023 року 141 людина в країні мала це інфекційне захворювання, що у 1,6 раза більше за подібний період минулого року. 

Про це повідомили в МОЗ.

Лептоспіроз – це бактеріальне захворювання, яке через біологічні рідини інфікованих тварин передається до людини. Бактерії-збудники можуть потрапляти у водойми або ґрунт і жити там до кількох місяців. 
Джерелом поширення інфекції у більшості з цих випадків стали щури.

Лептоспіроз: наслідки та ризик для людини

Без лікування хвороба може призвести до ураження нирок, печінки, мозкових оболонок і навіть смерті. 

Від зараження до перших симптомів минає від двох днів до чотирьох тижнів.

Симптоми лептоспірозу

Хвороба зазвичай починається з різкого підняття температури тіла, тому її часто плутають з ГРВІ, грипом та COVID-19. 

Тож інфекцію можна впізнати за наступними симптомами:

  • головний біль та біль у м’язах,
  • блювання та діарея,
  • озноб,
  • жовтяниця,
  • почервоніння очей,
  • висипання.

В деяких випадках захворювання у людини може тривати безсимптомно. 

Як заражаються лептоспірозом

Головними шляхами зараження лікарі називають: контакт із сечею (або іншими біологічними рідинами, крім слини) інфікованих тварин, через воду і ґрунт, забруднені сечею інфікованих тварин, продукти, забруднені сечею інфікованих тварин, а також під час купання в заражених водоймах, риболовлі, на територіях, що зазнали повені, під час догляду за хворими і інфікованими тваринами тощо. 

Як уникнути хвороби

Лікарі застерігають від користування водоймами, чистота яких викликає сумнів.

  1. Не купайтеся, не набирайте звідти воду та не рибальте в таких місцях.
  2. Вакцинуйте домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу, робіть це регулярно.
  3. Уникайте контактів із хворими та інфікованими тваринами.
  4. Проводьте дератизацію приміщень за першої потреби.

Нагадаємо, восени 2023-го в Індії повідомили про спалах смертельної інфекції в населених пунктах. У зоні ризику посилили тестування через розповсюдження вірусу Ніпа. 

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Дата публікації
Перегляди
365
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