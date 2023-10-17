В Україні підскочила кількість випадків зараження інфекцією, яку переносять щури: симптоми та наслідки

Про наслідки хвороби, якщо вчасно не звернути увагу на симптоми.
В українців частіше діагностують лептоспіроз. Впродовж 2023 року 141 людина в країні мала це інфекційне захворювання, що у 1,6 раза більше за подібний період минулого року.
Про це повідомили в МОЗ.
Лептоспіроз – це бактеріальне захворювання, яке через біологічні рідини інфікованих тварин передається до людини. Бактерії-збудники можуть потрапляти у водойми або ґрунт і жити там до кількох місяців.
Джерелом поширення інфекції у більшості з цих випадків стали щури.
Лептоспіроз: наслідки та ризик для людини
Без лікування хвороба може призвести до ураження нирок, печінки, мозкових оболонок і навіть смерті.
Від зараження до перших симптомів минає від двох днів до чотирьох тижнів.
Симптоми лептоспірозу
Хвороба зазвичай починається з різкого підняття температури тіла, тому її часто плутають з ГРВІ, грипом та COVID-19.
Тож інфекцію можна впізнати за наступними симптомами:
- головний біль та біль у м’язах,
- блювання та діарея,
- озноб,
- жовтяниця,
- почервоніння очей,
- висипання.
В деяких випадках захворювання у людини може тривати безсимптомно.
Як заражаються лептоспірозом
Головними шляхами зараження лікарі називають: контакт із сечею (або іншими біологічними рідинами, крім слини) інфікованих тварин, через воду і ґрунт, забруднені сечею інфікованих тварин, продукти, забруднені сечею інфікованих тварин, а також під час купання в заражених водоймах, риболовлі, на територіях, що зазнали повені, під час догляду за хворими і інфікованими тваринами тощо.
Як уникнути хвороби
Лікарі застерігають від користування водоймами, чистота яких викликає сумнів.
- Не купайтеся, не набирайте звідти воду та не рибальте в таких місцях.
- Вакцинуйте домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу, робіть це регулярно.
- Уникайте контактів із хворими та інфікованими тваринами.
- Проводьте дератизацію приміщень за першої потреби.
Нагадаємо, восени 2023-го в Індії повідомили про спалах смертельної інфекції в населених пунктах. У зоні ризику посилили тестування через розповсюдження вірусу Ніпа.
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